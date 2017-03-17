В МИД РФ призвали США к более тесному контакту после трагедии в Аль-Джине

МИД России призывает партнеров активизировать координацию действий в борьбе с терроризмом в Сирии в связи с информацией о жертвах среди мирного населения в результате удара ВВС США по деревне
Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо.
На сайте российского дипведомства появилось обращение к властям США. В МИД РФ считают, что более тесная координация «могла бы существенно повысить точность целеуказания, а также избежать действий, целесообразность которых в военном отношении сомнительна, в частности бомбардировок силами коалиции плотин на реке Евфрат или объектов нефтедобычи».
МИД РФ: «Если свидетельства о гибели большого числа гражданских лиц в Аль-Джине подтвердятся, то это, с нашей точки зрения, должно стать серьезным поводом задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международными террористами на территории Сирии».
В МИД России призвали разобраться в произошедшем в Аль-Джине, «какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят „очевидцы“. „В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет“, — отмечают дипломаты.
На Смоленской площади подчеркнули, что в отличие от некоторых оппонентов там не собираются выступать с обвинениями в „целенаправленном“ убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры».
погибли больше 40 жителей. На месте трагедии был найден фрагмент американской авиаракеты. При этом ряд западных СМИ снова попытались обвинить в случившемся российскую или сирийскую авиацию.
МИД РФ: «Если свидетельства о гибели большого числа гражданских лиц в Аль-Джине подтвердятся, то это, с нашей точки зрения, должно стать серьезным поводом задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международными террористами на территории Сирии».
В МИД России призвали разобраться в произошедшем в Аль-Джине, «какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят „очевидцы“. „В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет“, — отмечают дипломаты.
На Смоленской площади подчеркнули, что в отличие от некоторых оппонентов там не собираются выступать с обвинениями в „целенаправленном“ убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры».
погибли больше 40 жителей. На месте трагедии был найден фрагмент американской авиаракеты. При этом ряд западных СМИ снова попытались обвинить в случившемся российскую или сирийскую авиацию.
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