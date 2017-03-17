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  • 17.03, 18:05

    В МИД РФ призвали США к более тесному контакту после трагедии в Аль-Джине

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    В МИД РФ призвали США к более тесному контакту после трагедии в Аль-Джине

    В МИД РФ призвали США к более тесному контакту после трагедии в <nobr>Аль-Джине</nobr>

    МИД России призывает партнеров активизировать координацию действий в борьбе с терроризмом в Сирии в связи с информацией о жертвах среди мирного населения в результате удара ВВС США по деревне Аль-Джина в сирийской провинции Алеппо.

    На сайте российского дипведомства появилось обращение к властям США. В МИД РФ считают, что более тесная координация «могла бы существенно повысить точность целеуказания, а также избежать действий, целесообразность которых в военном отношении сомнительна, в частности бомбардировок силами коалиции плотин на реке Евфрат или объектов нефтедобычи».

    МИД РФ: «Если свидетельства о гибели большого числа гражданских лиц в Аль-Джине подтвердятся, то это, с нашей точки зрения, должно стать серьезным поводом задуматься о необходимости более тесной координации между всеми, кто участвует в борьбе с международными террористами на территории Сирии».

    В МИД России призвали разобраться в произошедшем в Аль-Джине, «какой конкретно объект подвергся бомбежке, кто эти жертвы, о которых говорят „очевидцы“. „В принципиальном же плане сомнений в том, что американские военные целили в террористов, у нас нет“, — отмечают дипломаты.

    На Смоленской площади подчеркнули, что в отличие от некоторых оппонентов там не собираются выступать с обвинениями в „целенаправленном“ убийстве мирных жителей, разрушении гражданской инфраструктуры».

    Ранее правозащитники сообщили, что в результате ошибочных действий ВВС США во время воздушной атаки на мирную сирийскую деревню погибли больше 40 жителей. На месте трагедии был найден фрагмент американской авиаракеты. При этом ряд западных СМИ снова попытались обвинить в случившемся российскую или сирийскую авиацию.

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