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  • 17.03, 18:05
    СМИ: в рощинском водопроводе обнаружили фекалии. ЖКХ, Ленинградская область, водоснабжение, отравление. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    СМИ: в рощинском водопроводе обнаружили фекалии

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    СМИ: в рощинском водопроводе обнаружили фекалии

    СМИ: в рощинском водопроводе обнаружили фекалии

      Вспышкой опасной инфекции в Рощине заинтересовалась прокуратура.

      Режим чрезвычайного положения в поселке под Петербургом снят, однако специалисты продолжают искать источник массового заражения — отбирают пробы из местного водопровода, ведут лабораторные исследования. Кроме того, продолжается дополнительное хлорирование и подвоз воды в цистернах.

      В СМИ появились предварительные результаты. По данным 47news.ru, в сантехнических системах рощинской школы и детского сада зафиксированы фекальные загрязнения и кишечная палочка. Эти учреждения закрыты до 27 марта. От руководства поселка прокуроры потребовали провести внеплановую проверку системы водоснабжения и принять соответствующие меры.

      Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Михаил Москвин.

      Еще вчера они пребывали в отличном настроении на праздновании дня работника ЖКХ (ролик с их шутливым танцем попал в СМИ), а теперь им придется оценивать принимаемые в Рощине меры и контролировать исполнение предписаний Роспотребнадзора.

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