СМИ: в рощинском водопроводе обнаружили фекалии

Вспышкой опасной инфекции в Рощине заинтересовалась прокуратура.
Режим чрезвычайного положения в поселке под Петербургом снят, однако специалисты продолжают искать источник массового заражения — отбирают пробы из местного водопровода, ведут лабораторные исследования. Кроме того, продолжается дополнительное хлорирование и подвоз воды в цистернах.
В СМИ появились предварительные результаты. По данным 47news.ru, в сантехнических системах рощинской школы и детского сада зафиксированы фекальные загрязнения и кишечная палочка. Эти учреждения закрыты до 27 марта. От руководства поселка прокуроры потребовали провести внеплановую проверку системы водоснабжения и принять соответствующие меры.
Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Михаил Москвин.
Еще вчера они пребывали в отличном настроении на праздновании дня работника ЖКХ (ролик с их шутливым танцем попал в СМИ), а теперь им придется оценивать принимаемые в Рощине меры и контролировать исполнение предписаний Роспотребнадзора.
В СМИ появились предварительные результаты. По данным 47news.ru, в сантехнических системах рощинской школы и детского сада зафиксированы фекальные загрязнения и кишечная палочка. Эти учреждения закрыты до 27 марта. От руководства поселка прокуроры потребовали провести внеплановую проверку системы водоснабжения и принять соответствующие меры.
Ревизоров в Рощино направил и губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Ответственными за инспектирование водопровода сегодня были назначены глава комитета по ЖКХ Сергей Кузьмин и курирующий эту же сферу вице-губернатор Михаил Москвин.
Еще вчера они пребывали в отличном настроении на праздновании дня работника ЖКХ (ролик с их шутливым танцем попал в СМИ), а теперь им придется оценивать принимаемые в Рощине меры и контролировать исполнение предписаний Роспотребнадзора.
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