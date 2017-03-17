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  • 17.03, 18:05

    «Вежливый» насильник надругался над москвичкой и проводил ее до метро

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    «Вежливый» насильник надругался над москвичкой и проводил ее до метро

    «Вежливый» насильник надругался над москвичкой и проводил ее до метро

    Правоохранители выясняют обстоятельства изнасилования 28-летней женщины в центре Москвы.

    В полицию обратилась уроженка Нальчика, проживающая в столице. Она рассказала, что у станции метро «Таганская» встретилась с малознакомым мужчиной по имени Олег. Тот предложил ей помощь в оформлении кредита, но по дороге в банк сказал, что ему нужно зайти к себе домой.

    Попав в квартиру, которая находится на улице Большие Каменщики в центре Москвы, Олег заявил, что женщина должна переспать с ним, чтобы получить деньги. Мужчина, угрожая ножом, надругался над своей жертвой. После того, как потерпевшая оделась, насильник проводил ее до метро, сообщает агентство «Москва».

    Похожая история произошла в столице летом прошлого года. Тогда насильник напал на девушку на Шоссейной улице, после чего проводил ее до дома, обнял и посоветовал быть аккуратнее.

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