«Вежливый» насильник надругался над москвичкой и проводил ее до метро

Правоохранители выясняют обстоятельства изнасилования
28-летней женщины в центре Москвы.
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В полицию обратилась уроженка Нальчика, проживающая в столице. Она рассказала, что у станции метро «Таганская» встретилась с малознакомым мужчиной по имени Олег. Тот предложил ей помощь в оформлении кредита, но по дороге в банк сказал, что ему нужно зайти к себе домой.
Попав в квартиру, которая находится на улице Большие Каменщики в центре Москвы, Олег заявил, что женщина должна переспать с ним, чтобы получить деньги. Мужчина, угрожая ножом, надругался над своей жертвой. После того, как потерпевшая оделась, насильник проводил ее до метро, сообщает агентство «Москва».
Похожая история произошла в столице летом прошлого года. Тогда насильник напал на девушку на Шоссейной улице, после чего проводил ее до дома, обнял и посоветовал быть аккуратнее.
Попав в квартиру, которая находится на улице Большие Каменщики в центре Москвы, Олег заявил, что женщина должна переспать с ним, чтобы получить деньги. Мужчина, угрожая ножом, надругался над своей жертвой. После того, как потерпевшая оделась, насильник проводил ее до метро, сообщает агентство «Москва».
Похожая история произошла в столице летом прошлого года. Тогда насильник напал на девушку на Шоссейной улице, после чего проводил ее до дома, обнял и посоветовал быть аккуратнее.
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