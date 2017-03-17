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  • 17.03, 18:05
    Американец научил плавать рыбку-инвалида: видео. изобретения, США. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Американец научил плавать рыбку-инвалида: видео

    2 комментария

    Американец научил плавать рыбку-инвалида: видео

    Американец научил плавать <nobr>рыбку-инвалида</nobr>: видео

      Сотрудник одного из зоомагазинов в штате Техас заново научил плавать золотую рыбку, которая из-за расстройства плавательного пузыря не могла передвигаться и просто падала на дно аквариума.

      Молодой человек смастерил каркас из трубочек для воздуха, который охватывал тело, и закрепил его на кусочке пенопласта. Это позволило рыбке держаться в вертикальном положении. Чуть позже изобретатель усовершенствовал конструкцию, заменив громоздкие трубки на тонкую ленту. Сейчас рыбка чувствует себя хорошо.

      Это не первый случай, когда рыбам помогают передвигаться с помощью подобных поплавков. Специалисты говорят, что проблемы с плавательным пузырем — это результат белковой диеты, на которую владельцы любят сажать своих питомцев. Чтобы сохранить здоровье рыбки, нужно добавить в рацион зеленый горошек.

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