Американец научил плавать рыбку-инвалида: видео

Сотрудник одного из зоомагазинов в штате Техас заново научил плавать золотую рыбку, которая из-за расстройства плавательного пузыря не могла передвигаться и просто падала на дно аквариума.

344 изобретения

США

Молодой человек смастерил каркас из трубочек для воздуха, который охватывал тело, и закрепил его на кусочке пенопласта. Это позволило рыбке держаться в вертикальном положении. Чуть позже изобретатель усовершенствовал конструкцию, заменив громоздкие трубки на тонкую ленту. Сейчас рыбка чувствует себя хорошо.



Это не первый случай, когда рыбам помогают передвигаться с помощью подобных поплавков. Специалисты говорят, что проблемы с плавательным пузырем — это результат белковой диеты, на которую владельцы любят сажать своих питомцев. Чтобы сохранить здоровье рыбки, нужно добавить в рацион зеленый горошек.