В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека

У берегов Йемена погибли более трех десятков сомалийских беженцев. По судну, в котором находились переселенцы, ударил боевой вертолет Apache.
Как передает Reuters ссылкой на береговую охрану Йемена, 80 человек удалось спасти, 31 пассажир судна погиб. Трагедия произошла близ Баб-эль-Мандебского пролива, это название в переводе на русский означает «ворота слез».
Жертвами налета оказались сомалийцы, направлявшиеся из Йемена в Судан. Сообщается, что все они имели при себе официальные документы беженцев. Пока неизвестно, кому принадлежал ужаривший по судну летательный аппарат.
Жертвами налета оказались сомалийцы, направлявшиеся из Йемена в Судан. Сообщается, что все они имели при себе официальные документы беженцев. Пока неизвестно, кому принадлежал ужаривший по судну летательный аппарат.
Комментарии