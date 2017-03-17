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  • 17.03, 18:05
    В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека. беженцы, вертолеты, Йемен, корабли и суда. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека

    2 комментария
    В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека

    В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека

    В Йемене вертолет Apache разнес судно с беженцами и убил 31 человека

      У берегов Йемена погибли более трех десятков сомалийских беженцев. По судну, в котором находились переселенцы, ударил боевой вертолет Apache.

      Как передает Reuters ссылкой на береговую охрану Йемена, 80 человек удалось спасти, 31 пассажир судна погиб. Трагедия произошла близ Баб-эль-Мандебского пролива, это название в переводе на русский означает «ворота слез».

      Жертвами налета оказались сомалийцы, направлявшиеся из Йемена в Судан. Сообщается, что все они имели при себе официальные документы беженцев. Пока неизвестно, кому принадлежал ужаривший по судну летательный аппарат.

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