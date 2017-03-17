Путин назначил саратовского губернатора врио главы региона

Владимир Путин встретился с губернатором Саратовской области Валерием Радаевым и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона до сентябрьских выборов.
Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, губернатор сам попросил Путина принять соответствующие кадровые решения и определить, кто будет руководить областью до выборов, так как вскоре срок полномочий Радаева подойдет к концу.
Владимир Путин выразил надежду на то, что Валерий Радаев продолжит «также активно и результативно работать, как и до сих пор». А сам глава региона сообщил, что намерен пойти на выборы, которые пройдут в сентябре, передает РИА Новости.
Валерий Радаев: «Мне есть сегодня доверие, я буду до выборов исполнять обязанности. А потом пойдем на выборы».
Валерий Радаев занял пост губернатора Саратовской области в 2012 году. До этого он работал в региональном управлении Россельхознадзора и был депутатом Саратовской областной думы.
Владимир Путин выразил надежду на то, что Валерий Радаев продолжит «также активно и результативно работать, как и до сих пор». А сам глава региона сообщил, что намерен пойти на выборы, которые пройдут в сентябре, передает РИА Новости.
Валерий Радаев: «Мне есть сегодня доверие, я буду до выборов исполнять обязанности. А потом пойдем на выборы».
Валерий Радаев занял пост губернатора Саратовской области в 2012 году. До этого он работал в региональном управлении Россельхознадзора и был депутатом Саратовской областной думы.
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