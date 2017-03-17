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  • 17.03, 16:34

Из банка «Развитие» похитили более 3 миллиардов

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Из банка «Развитие» похитили более 3 миллиардов

Из банка «Развитие» похитили более 3 миллиардов

Прокуроры выяснили, что банк «Развитие» выдавал огромные кредиты перед отзывом лицензии.

Заведомо неплатежеспособным заемщикам выдали несколько кредитов в размере от 100 до 400 млн рублей. При этом займы выдавались без обеспечения. Но каждый кредит был одобрен и утвержден как кредитным комитетом, так и советом директоров банка. Как отметили в Генпрокуратуре, общая сумма предоставленных займов превысила 3 млрд рублей.

Однако на деле деньги заемщикам не передавались. Взыскать задолженность по кредитам было невозможно, что привело к банкротству банка. В результате был причинен ущерб вкладчикам и Агентству по страхованию вкладов.

Напомним, Центробанк отозвал у «Развития» лицензию на осуществление банковских операций в октябре прошлого года. А в декабре 2016 года финансовую организацию признали банкротом.

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