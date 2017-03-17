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  • 17.03, 18:05
    К участнику шоу «Ты супер!» приехала дипломатическая делегация. дети и подростки, знаменитости, космос, музыка и музыканты, НТВ, Ты супер, фестивали и конкурсы, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    К участнику шоу «Ты супер!» приехала дипломатическая делегация

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    К участнику шоу «Ты супер!» приехала дипломатическая делегация

    К участнику шоу «Ты супер!» приехала дипломатическая делегация

    К участнику шоу «Ты супер!» приехала дипломатическая делегация

      На базе проекта «Ты супер!» встретили иностранную делегацию, которая приехала специально, чтобы поддержать участника шоу Урмата Мырсаканова.

      По корпусам базы проекта «Ты супер!» Урмат Мырсаканов сегодня ходит на правах хозяина и принимает гостей. К нему приехали представители посольства Киргизии в Москве.

      Бубуйра Абдыжапарова, советник посольства Киргизии в РФ: «Нас впечатлило количество участников из разных стран, со всего бывшего Советского Союза, нас впечатлили лица этих молодых дарований, которые усиленно готовятся к конкурсу».

      Из Киргизии только Урмат прошел кастинг и попал на конкурс. Казалось бы, надо радоваться, что на всю страну нашелся он один такой талантливый, но мальчику немного грустно именно от этого. Он нашел на проекте «Ты супер!» друзей и рассказывает им о любимой Киргизии.

      Урмат Мырсаканов, участник проекта «Ты супер!»: «В Интернете я показываю своим друзьям горы и красивые места Киргизии».

      Урмату привезли несколько пакетов с гостинцами, все они даже на столик не поместились. Мальчик обещал поделиться с товарищами, хотя -сам тот еще сладкоежка. Как передает корреспондент Анастасия Пак, школьник стесняется признаваться, что на проекте он немного расслабился — ни тебе подъемов в 7 утра, ни зарядки. При этом уроки и репетиции Урмат не пропускает.

      Бубуйра Абдыжапарова: «Я сама, Урмат, волнуюсь, такой проект, особенно когда вижу, что НТВ снимает, у меня аж мураши по коже, так что давай друг друга будем поддерживать».

      Как только в посольстве узнали, что на проекте есть участник из Киргизии, тут же решили: нужно ехать. Все-таки свой мальчишка, тем более такой обаятельный, ради него можно на пару часов оставить дела межгосударственной важности.

      Бубуйра Абдыжапарова: «Я две субботы смотрю ваши передачи и по 3 часа плачу. Детки талантливые, настолько проникновенно поют».

      У Урмата на глазах выступили слезы. Он впервые видит этих людей, но понимает, насколько ему дорого их внимание.

      Абсолютно всем участникам конкурса необходима поддержка зрителей. С помощью приложения «Ты супер!» для iOS или Android можно голосовать за понравившихся исполнителей, смотреть их выступления и следить за новостями шоу. Все видео проекта доступны на странице «Ты супер!» и на YouTube. Для маленьких поклонников организована караоке-акция «Ты супер!».

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