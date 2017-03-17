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  • 17.03, 16:33

Интерпол предупредил ЦБ о массовой краже данных российских карт

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Интерпол предупредил ЦБ о массовой краже данных российских карт

Интерпол предупредил ЦБ о массовой краже данных российских карт

Центробанк сообщил о массовой компрометации карт российских банков в Европе.

В ЦБ отметили, что получили данные о краже данных карт российских банков от Интерпола.

Артём Сычёв, начальник главного управления безопасности и защиты информации Банка России: «Мы сейчас получили информацию Интерпола, где достаточно большой объем скомпрометированных карт российских пользователей. Несколько банков там попало. Массив очень большой данных. Все банки предупреждены».

Сычёв отметил, что, по всей видимости, злоумышленники получили доступ к данным с помощью скриминга (вид мошенничества с использованием специального устройства для кражи информация о банковской карте). В базе оказались данные с карт, которые использовались россиянами при поездках в Европу.

Также в ЦБ подчеркнули, что мошенники обычно не используют похищенные данные, а перепродают их базами по несколько десятков тысяч номеров. По всей видимости, Интерпол получил доступ к такой базе, которая уже была готова к продаже, передает Rambler News Service.

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