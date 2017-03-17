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  • 17.03, 15:03

Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

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Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.

За выход в полуфинал главного европейского клубного турнира мюнхенская «Бавария» сразится с мадридским «Реалом», а английский «Лестер» будет противостоять испанскому «Атлетико».

Соперником «Монако» станет дортмундская «Боруссия», а «Барселона», которая сотворила настоящее чудо в матче с «ПСЖ», сыграет с итальянским «Ювентусом».

Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, а ответные — 18 и 19 апреля.

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