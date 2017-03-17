Определены четвертьфинальные пары Лиги чемпионов

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штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне прошла жеребьевка четвертьфинала Лиги чемпионов.
За выход в полуфинал главного европейского клубного турнира мюнхенская «Бавария» сразится с мадридским «Реалом», а английский «Лестер» будет противостоять испанскому «Атлетико».
Соперником «Монако» станет дортмундская «Боруссия», а «Барселона», которая сотворила настоящее чудо в матче с «ПСЖ», сыграет с итальянским «Ювентусом».
Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, а ответные — 18 и 19 апреля.
Соперником «Монако» станет дортмундская «Боруссия», а «Барселона», которая сотворила настоящее чудо в матче с «ПСЖ», сыграет с итальянским «Ювентусом».
Первые матчи пройдут 11 и 12 апреля, а ответные — 18 и 19 апреля.
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