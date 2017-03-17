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  • 17.03, 15:03

Женя Шевченко из «Ты супер!» пакует чемоданы в Голливуд

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Женя Шевченко из «Ты супер!» пакует чемоданы в Голливуд

Женя Шевченко из «Ты супер!» пакует чемоданы в Голливуд

Женя Шевченко из «Ты супер!» пакует чемоданы в Голливуд

18 марта зрители увидят продолжение отборочных испытаний международного музыкального конкурса «Ты супер!», в котором принимают участие дети, оставшиеся без попечения родителей. Для конкурсанта Жени Шевченко съемки этого выпуска стали одним из самых ярких событий в жизни. Кэри-Хироюки Тагава пригласил юного конкурсанта из Приморского края прогуляться по голливудской Аллее славы в Лос-Анджеле.

Из США в Москву, специально на съемки программы «Ты супер!», прилетел актер мировой величины Кэри-Хироюки Тагава, на счету которого более сотни ролей («Хатико: самый верный друг», «Смертельная битва», «Планета обезьян»). Звезда кинематографа был настолько очарован 11-летним Женей Шевченко, что выступил на подтанцовке у юного вокалиста. Несмотря на то, что весь зал замер от восторга во время его появления, Кэри-Хироюки по-самурайски перевел внимание на маленького конкурсанта.

После съемок звезда мировой величины продолжил общение с Женей в гримерке. При выключенных камерах голливудский актер пригласил конкурсанта прилететь к нему в гости — в Голливуд. И вот теперь, спустя время, билеты куплены! Женю Шевченко ждет неделя каникул в Лос-Анжелесе! Мальчик из интерната увидит совсем другую жизнь: побережье Тихого океана, знаменитые киностудии и голливудскую Аллею славы.

Несмотря на то, что каждый выпуск к конкурсантам «Ты супер!» приезжают известные люди, певцы, актеры или танцоры, главными на сцене остаются дети и их талант. И уже завтра, 18 марта, в 20:00 зрители познакомятся с новыми героями музыкального конкурса «Ты супер!».

Следить за новостями проекта и голосовать за понравившихся юных артистов можно с помощью приложения «Ты супер!» для Android или iOS. Все видео проекта можно посмотреть на странице «Ты супер!» и на YouTube. Молодым зрителям шоу, которые тоже хотят почувствовать себя исполнителями, предлагается принять участие в караоке-акции «Ты супер!».

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