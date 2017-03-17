Появившиеся в Сети непристойные фото опорочили певицу Барби

Один из залов Лефортовского суда сегодня напоминал кукольный театр. Две певицы, выступающие в образе Барби, уже несколько месяцев сражающиеся за авторство песен, устроили новый спор. В Сети появились фото одной из блондинок в неглиже, а под снимками оставлены унизительные комментарии.
Хозяйка розового авто не спешит идти на заседание, и не только потому, что нужно сменить розовые ботинки на розовые сапоги. Она просто в шоке, причем в таком, что даже внедорожники сегодня уважительно пропускали разъяренную яркую малолитражку. Все утро певица Татьяна Тузова, выступающая в образе Барби, провела в полиции, где писала новое заявление на свою обидчицу Карину Шарабокову.
По словам Татьяны, Карина украла все ее песни, выложила в Интернет ее фото в неглиже, а также статьи и видеорлик, который из-за цензуры не получится показать.
Татьяна Тузова, певица: «Барби — это детская кукла, детская игрушка, а не проститутка. Она порочит репутацию куклы Барби и мою репутацию в том числе».
У настоящей Барби даже в самых дальних уголках памяти телефона непристойных фото не найти при всем желании, поэтому соперница просто взяла и приставила ее голову к изображениям обнаженных девушек из соцсетей, да при этом так постаралась, что поклонники и друзья даже не сразу поняли, что это фейк. Все снимки певица сегодня так же отдала полицейским.
Начался спор между блондинками в прошлом году, когда Карина Шарабоква, по словам Татьяны, присвоила себе ее песни, изменила некоторые слова и названия и принялась исполнять их всевозможных мероприятиях.
группе судебной поддержки Тузовой появился новый персонаж — обиженный Кариной молодой человек по имени Андрей, у которого она якобы украла идею журнала.
Вскоре подтянулась и остальная свита певицы Барби, но кукольный бой так и не состоялся. Судья решила отправить все справки и документы об авторских правах поющей блондинки на экспертизу. Подробности — в репортаже корреспондента Анны Финогиной.
По словам Татьяны, Карина украла все ее песни, выложила в Интернет ее фото в неглиже, а также статьи и видеорлик, который из-за цензуры не получится показать.
Татьяна Тузова, певица: «Барби — это детская кукла, детская игрушка, а не проститутка. Она порочит репутацию куклы Барби и мою репутацию в том числе».
У настоящей Барби даже в самых дальних уголках памяти телефона непристойных фото не найти при всем желании, поэтому соперница просто взяла и приставила ее голову к изображениям обнаженных девушек из соцсетей, да при этом так постаралась, что поклонники и друзья даже не сразу поняли, что это фейк. Все снимки певица сегодня так же отдала полицейским.
Начался спор между блондинками в прошлом году, когда Карина Шарабоква, по словам Татьяны, присвоила себе ее песни, изменила некоторые слова и названия и принялась исполнять их всевозможных мероприятиях.
группе судебной поддержки Тузовой появился новый персонаж — обиженный Кариной молодой человек по имени Андрей, у которого она якобы украла идею журнала.
Вскоре подтянулась и остальная свита певицы Барби, но кукольный бой так и не состоялся. Судья решила отправить все справки и документы об авторских правах поющей блондинки на экспертизу. Подробности — в репортаже корреспондента Анны Финогиной.
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