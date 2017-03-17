В Екатеринбурге родители идут на преступление, чтобы записать ребенка в школу

На что готовы пойти родители первоклассников, лишь бы их чадо училось в лучшей школе, сегодня выяснили прокуроры в Екатеринбурге. Сотрудники надзорного ведомства нагрянули с проверкой в квартиры, где прописано слишком много семилеток.

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Двери прокурорам открывают неохотно. Особенно те, кто понимает, почему на пороге их квартиры появились люди в погонах, сообщает корреспондент НТВ Ольга Зенкова. Марина Романова живет в двух шагах от престижной школы. Поэтому двое первоклашек, неожиданно прописавшихся у нее в квартире, вызвали у правоохранителей подозрение.



Марина Романова: «Ну, вообще-то, это мои дальние родственники?»



Родственники оказались настолько дальними, что женщина имена их не сразу вспомнила. Кого и зачем прописала, теперь будет объяснять в полиции. Впрочем, здесь и без слов все понятно. Регистрация за деньги в Екатеринбурге давно превратилась в доходный бизнес. Родители готовы платить любые суммы за временную прописку в районе с элитными гимназиями.



Екатерина Сибирцева, глава управления образования администрации Екатеринбурга: «Эта проблема остро стоит два года, в этом году наиболее остро. Я бы не говорила, что очень разный уровень школ. Есть разница в программах, в контингенте, в технических условиях, в которых учатся дети. И понятно, что родители стремятся выбрать для своего ребенка лучшие, по его мнению, условия».



Особых условий для своего сына Наталья не искала. 1 сентября Лёва должен был отправиться в школу по прописке. Школу хорошо видна из окна квартиры.



Наталья Михина: «Из подъезда вышел и в школе. Но мы туда не попали».



В школу на другом конце района отправятся два десятка Лёвиных сверстников. После того как гимназия во дворе вошла в топ-200 лучших школ России, количество зарегистрированных первоклассников в округе резко выросло.



Яков Крачнаков: «Но мы все понимаем, что это прописки купленные. Потому что все они на небольшой период сделаны. На 1–2 месяца».



Купить временную регистрацию в Екатеринбурге, как выяснилось, проще простого. Выбрал понравившуюся школу, узнал, за какими адресами она закреплена. А дальше в Интернете, что называется, спрос рождает предложение — от собственников квартир и от посредников. Авторы объявлений не торгуются: чем престижней школа, тем дороже прописка рядом с ней.



Мать: «Все зависит от гимназии, что там вокруг. Мы делали у себя в Орджоникидзевском районе: мама плюс ребенок — 35 тысяч рублей».



Такая коммерческая деятельность преследуется законом. За липовую прописку собственнику квартиры грозит штраф и даже лишение свободы. Доказать фиктивность регистрации, говорят прокуроры, очень просто. Достаточно показаний соседей, которые подтвердят, что прописанные по адресу дети на самом деле здесь не живут.



Валентина Ивановна отпираться не стала. С порога призналась: в родственных связях с прописанными в своей квартире, не состоит. Да и видела их всего один раз в жизни, когда получала вознаграждение.



Валентина Сироткина: «Ну посадите меня, посадите. Сделала, значит сделала. Ну, заплатили маленько, у меня пенсия 12 тысяч, как мне жить-то?»



В отношении старушки теперь возбудят уголовное дело. Остальным участникам сделки придется лишь дать объяснения в полиции. Отчислять ребенка из школы тоже не станут. Теперь уже не имеют права.