Псковский дебошир не смог объяснить нападение на бригаду скорой

В Псковской области мужчину, избившего бригаду медиков, допрашивают по делу о причинении вреда здоровью. Задержали дебошира накануне, а сам инцидент произошел несколько дней назад.
Евгению Масальскому, подозреваемому в нападении на врачей скорой, придется провести в изоляторе как минимум несколько недель. Если бы не буйный нрав, Масальский сейчас был дома рядом с беременной женой. Мужчина совершил, как считают правоохранители, абсурдный поступок — избил медиков, которые приехали на помощь к его супруге в положении. Та почувствовала себя плохо, сама вызвала неотложку. После осмотра фельдшер решила отвезти ее в больницу. Но глава семьи почему-то воспротивился госпитализации. Сначала набросился на врача, а затем — на водителя, который пытался заступиться. В итоге шофера скорой Александра Скорохода пришлось самого везти в клинику.
Что стало причиной агрессивного поведения, даже сам виновник потасовки теперь объяснить не может. Согласно показаниям пострадавших медиков, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Бригаде скорой ничего не оставалось делать, как вызвать полицию. Врачи написали заявление и сняли побои. И теперь Масальский стал фигурант уголовного дела, которое возбудили по статье «Причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Высока вероятность того, что Евгений лишил свою семью памятного момента, когда отец встречает ребенка с матерью на ступнях роддома. Малыш должен появиться на свет совсем скоро, но мужчине в ближайшее время предъявят обвинение и должны будут избрать меру пресечения. Не исключено, что Масальского отправят под арест на несколько месяцев.
Что стало причиной агрессивного поведения, даже сам виновник потасовки теперь объяснить не может. Согласно показаниям пострадавших медиков, мужчина находился в нетрезвом состоянии. Бригаде скорой ничего не оставалось делать, как вызвать полицию. Врачи написали заявление и сняли побои. И теперь Масальский стал фигурант уголовного дела, которое возбудили по статье «Причинение вреда здоровью из хулиганских побуждений».
Высока вероятность того, что Евгений лишил свою семью памятного момента, когда отец встречает ребенка с матерью на ступнях роддома. Малыш должен появиться на свет совсем скоро, но мужчине в ближайшее время предъявят обвинение и должны будут избрать меру пресечения. Не исключено, что Масальского отправят под арест на несколько месяцев.
Комментарии