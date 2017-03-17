Имитировавшие секс в детсаду Кирова воспитательницы написали заявление в полицию

Моральный облик сотрудниц калужского детского сада стал предметом обсуждения после того, как в Сети появился ролик с их корпоратива. На видео — встреча Нового года. Воспитатели и нянечки, собравшись вокруг елки, разыграли эротический спектакль.
Не самый скромный Дед Мороз и развратная Снегурочка — эти роли работницы исполнили своими силами, сценарий, в общем-то тоже придумали самостоятельно. Эта горячая вечеринка состоялась довольно давно, все уже и забыли — кроме человека, который сохранил запись.
Кто выложил компромат в Интернет, теперь выясняют опозоренные сотрудницы садика. Им пришлось уволиться. И сразу после этого дамы отправились в полицию.
Эффектный выход Снегурочки на новогоднем корпоративе под крики «Шалашовка!» все присутствующие встретили бурными овациями: длинноногая брюнетка и правда зажгла зал. Дед Мороз тоже старался не отставать: фривольные шутки и совсем уж откровенные подарки от сказочных персонажей — зрители, подогретые шампанским, неистово аплодировали.
Новогодний корпоратив сотрудников детского сада «Алёнушка» из Калужской области активно обсуждают в социальных сетях. Запись жаркой вечеринки появилась в Интернете на одной из местных страниц. Многих возмутило то, что все действующие лица являются сотрудниками дошкольного учреждения. Мол, как до такого дошло, что педагоги распивают спиртное прямо в детском саду и вообще ведут себя непотребно. Сами воспитатели оправдываются тем, что им тоже нужен отдых. Ведь это случилось вечером, детей не было. Поэтому и позволили себе такой вот спектакль.
Исполнительница роли Деда Мороза Альбина Ермолаева с детьми работает уже давно, ее даже признавали лучшим воспитателем Калужской области. На другом фото она уже в другом амплуа — в костюме Чебурашки играет с воспитанниками. Подруга Ермолаевой — Наталья Шмелёва — та самая жаркая Снегурочка, в телефонном разговоре не стала скрывать: слава свалилась на нее уж слишком неожиданно и говорить об этом сейчас неприятно. Да и некогда.
Наталья, воспитатель детского сада: «Ну, если бы я от этого что-то поимела, а то, блин, ходят… Мне вот это вот ***** не нужно было. Все, ладно, всего доброго, я завтракаю».
На то, как отдыхают педагоги, посмотрели и родители воспитанников детского сада «Алёнушка». Поулыбались, развели руками и все равно встали на сторону Ермолаевой и Шмелёвой: по их словам, в свободное от работы время пусть хоть на голове стоят.
Вера Ильюшина, мать воспитанника детского сада: «Чего тут такого, я бы все равно детей отдала туда, хороший садик».
Видео для взрослых с интересом изучили в местном управлении образования, там сейчас проводят проверку в отношении воспитателей. А вот сами героини этого ролика инициировали целое расследование. Они написали в полицию заявление с просьбой найти виновника этого переполоха. Дамы полагают, что всему виной — бывший бухгалтер, которая решила отомстить за увольнение. У женщины был доступ к компьютеру, где и хранился компромат.
Наталья Горохова, глава пресс-службы УМВД РФ по Калужской области: «В межмуниципальный отдел МВД России „Кировский“ поступило заявление от двух местных жительниц с просьбой установить лицо, распространившее в Сети ролик с изображением самих заявительниц. По данному факту назначена полицейская проверка».
Сколько времени будет продолжаться проверка, полицейские пока не сообщают. Обе женщины пока не то что на работу — из дома не выходят, а в самом детском саду уверяют: приказа об увольнении никто не подписывал.
Кто выложил компромат в Интернет, теперь выясняют опозоренные сотрудницы садика. Им пришлось уволиться. И сразу после этого дамы отправились в полицию.
Эффектный выход Снегурочки на новогоднем корпоративе под крики «Шалашовка!» все присутствующие встретили бурными овациями: длинноногая брюнетка и правда зажгла зал. Дед Мороз тоже старался не отставать: фривольные шутки и совсем уж откровенные подарки от сказочных персонажей — зрители, подогретые шампанским, неистово аплодировали.
Новогодний корпоратив сотрудников детского сада «Алёнушка» из Калужской области активно обсуждают в социальных сетях. Запись жаркой вечеринки появилась в Интернете на одной из местных страниц. Многих возмутило то, что все действующие лица являются сотрудниками дошкольного учреждения. Мол, как до такого дошло, что педагоги распивают спиртное прямо в детском саду и вообще ведут себя непотребно. Сами воспитатели оправдываются тем, что им тоже нужен отдых. Ведь это случилось вечером, детей не было. Поэтому и позволили себе такой вот спектакль.
Исполнительница роли Деда Мороза Альбина Ермолаева с детьми работает уже давно, ее даже признавали лучшим воспитателем Калужской области. На другом фото она уже в другом амплуа — в костюме Чебурашки играет с воспитанниками. Подруга Ермолаевой — Наталья Шмелёва — та самая жаркая Снегурочка, в телефонном разговоре не стала скрывать: слава свалилась на нее уж слишком неожиданно и говорить об этом сейчас неприятно. Да и некогда.
Наталья, воспитатель детского сада: «Ну, если бы я от этого что-то поимела, а то, блин, ходят… Мне вот это вот ***** не нужно было. Все, ладно, всего доброго, я завтракаю».
На то, как отдыхают педагоги, посмотрели и родители воспитанников детского сада «Алёнушка». Поулыбались, развели руками и все равно встали на сторону Ермолаевой и Шмелёвой: по их словам, в свободное от работы время пусть хоть на голове стоят.
Вера Ильюшина, мать воспитанника детского сада: «Чего тут такого, я бы все равно детей отдала туда, хороший садик».
Видео для взрослых с интересом изучили в местном управлении образования, там сейчас проводят проверку в отношении воспитателей. А вот сами героини этого ролика инициировали целое расследование. Они написали в полицию заявление с просьбой найти виновника этого переполоха. Дамы полагают, что всему виной — бывший бухгалтер, которая решила отомстить за увольнение. У женщины был доступ к компьютеру, где и хранился компромат.
Наталья Горохова, глава пресс-службы УМВД РФ по Калужской области: «В межмуниципальный отдел МВД России „Кировский“ поступило заявление от двух местных жительниц с просьбой установить лицо, распространившее в Сети ролик с изображением самих заявительниц. По данному факту назначена полицейская проверка».
Сколько времени будет продолжаться проверка, полицейские пока не сообщают. Обе женщины пока не то что на работу — из дома не выходят, а в самом детском саду уверяют: приказа об увольнении никто не подписывал.
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