Нападение людей в черном: полиция выясняет, кто стоит за погромом ТЦ в Казани

Десяток мужчин крупного телосложения в медицинских масках ворвались в торговый центр в Казани и в полном молчании принялись крушить все на своем пути: громили витрины и расталкивали покупателей. Ничего не потребовав и не взяв, они так же стремительно убежали.
Нападение было настолько стремительным и дерзким, что в первые секунды продавцы и покупатели успевали только отскакивать в стороны. Лишь единицы попытались оказать сопротивление налетчикам. Камеры зафиксировали, как прилавок торговой точки по ремонту телефонов несколько раз подвергается атаке со стороны пробегающих через зал погромщиков, продавец сначала едва сдерживает натиск, но потом возмущение происходящим берет свое и вдогонку нападавшим вместе с проклятиями летит офисный стул.
И потерпевшие, и полицейские убеждены: нападение на торговый центр — хорошо спланированный и продуманный акт. Налетчики знали план помещений, подъехали к торговому центру организованно, на нескольких автомобилях с замазанными грязью номерами, и так же организованно покинули здание через другие двери.
Сейчас весь личный состав полиции Казани ориентирован на розыск преступников. В МВД уже возбудили дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Правоохранители сравнивают нападение с налетами, которые часто происходили в 90-е годы. Правда, тогда рэкетирские акции устрашения завершались сбором наличных — так добивались оплаты ежемесячно дани. А какой мотив у этих молодчиков? Это могли быть участники какого-нибудь хулиганского молодежного объединения. Но арендаторы считают, что дело в другом. Во-первых, допускают, что это был акт устрашения собственников здания — возможно, на него претендует кто-то еще. Не исключают и атаку националистов, из-за недавнего ареста двух приверженцев этой идеологии по подозрению в убийстве темнокожего студента.
Подробности — в репортаже.
И потерпевшие, и полицейские убеждены: нападение на торговый центр — хорошо спланированный и продуманный акт. Налетчики знали план помещений, подъехали к торговому центру организованно, на нескольких автомобилях с замазанными грязью номерами, и так же организованно покинули здание через другие двери.
Сейчас весь личный состав полиции Казани ориентирован на розыск преступников. В МВД уже возбудили дело сразу по двум статьям Уголовного кодекса. Правоохранители сравнивают нападение с налетами, которые часто происходили в 90-е годы. Правда, тогда рэкетирские акции устрашения завершались сбором наличных — так добивались оплаты ежемесячно дани. А какой мотив у этих молодчиков? Это могли быть участники какого-нибудь хулиганского молодежного объединения. Но арендаторы считают, что дело в другом. Во-первых, допускают, что это был акт устрашения собственников здания — возможно, на него претендует кто-то еще. Не исключают и атаку националистов, из-за недавнего ареста двух приверженцев этой идеологии по подозрению в убийстве темнокожего студента.
Подробности — в репортаже.
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