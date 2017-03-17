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  • 17.03, 15:03
Портал «Работа в России» стал удобнее и информативнее. Интернет, работа. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Портал «Работа в России» стал удобнее и информативнее

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Портал «Работа в России» стал удобнее и информативнее

Портал «Работа в России» стал удобнее и информативнее

    Портал, где любой профессионал сможет найти свое место в жизни, модернизировали специалисты Роструда. Разработчики обновленной версии говорят, что теперь найти работу будет гораздо проще. Общероссийская база данных стала удобнее и информативнее, в ней насчитывается более миллиона вакансий.

    Андрей Сафонов почти 8 месяцев ищет работу. Он сделал блестящую карьеру от рядового специалиста до директора компании, потом пришлось сделать паузу — стал прогрессировать рассеянный склероз. После курса реабилитации, Андрей снова готов трудиться. Одни пугали, что с инвалидностью устроиться невозможно, другие подсказали сайт, где для людей с ограниченными физическими возможностями есть отдельная база данных с 30 тысячами вакансий. Для сравнения: на популярном ресурсе HeadHunter — не более полутора тысяч.

    Андрей Сафонов: «Можно выбрать несколько направлений: поиск работы, размещение резюме и связаться с работодателем. Это очень, кстати говоря, важно, потому что на прочих порталах такого нет».

    Портал «Работа в России» — это самый большой в стране центр занятости, посетить который можно, не выходя из дома. На одной сайте собраны актуальные предложения по трудоустройству во всех регионах. Подробности — в репортаже корреспондента Дины Ивановой.

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