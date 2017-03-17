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  • 17.03, 13:31

В Москве из открытой BMW X6 украли 70 тысяч евро

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В Москве из открытой BMW X6 украли 70 тысяч евро

В Москве из открытой BMW X6 украли 70 тысяч евро

Неизвестный преступник украл из иномарки на севере Москвы сумку с почти 70 тысячами евро и скрылся.

В МВД сообщили, что инцидент произошел накануне вечером на севере Москвы.

МВД РФ по Москве: «Мужчина обратился в полицию с сообщением о том, что из его автомобиля BMW X6 на улице Лавочкина, воспользовавшись незапертой дверью, неизвестный похитил сумку с документами и деньгами. По его словам, в ней находились 68 тысяч 500 евро».

Материальный ущерб в полиции оценили в 4 миллиона 357 тысяч рублей. Полиция ищет вора.

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