НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок»

Москва, 17.03.2017 г. — 19 марта на телеканале НТВ состоится премьера двухсерийного авантюрного детектива «Должок», главные роли в котором исполнили Владимир Яглыч («Экипаж», «Воин») и Александр Яценко («Дуэлянт», «Ледокол»). Эта история о том, как в одно мгновение рушится жизнь преуспевающего коллектора, когда его новым клиентом становится нищий художник.
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Беспринципный и решительный коллектор Игорь Дугин (Владимир Яглыч) может заставить платить любого должника. Он быстро и без лишних действий забирает у банковских неплательщиков все, что можно продать и тем самым закрыть кредит. Один из его коллег Антон (Эрик Яралов) заключает с Игорем пари, предлагая Дугину взяться за самый безнадежный вариант — дело художника Лопаткина (Александр Яценко).
Как профессионал в своем деле, Игорь быстро находит, что с богемного бедняка можно взять старинный драгоценный перстень. Но должник Лопаткин идет на крайний шаг — и проглатывает семейную реликвию. Теперь коллектор, у которого даже на любимую девушку времени почти нет, вынужден не расставаться со своим подопечным до того момента, пока Лопаткин не отдаст свой должок.
Художник, находящийся в глубокой депрессии, легко и непринужденно разрушает жизнь Игоря: ссорит его с возлюбленной, начальником, необратимо портит карьеру, но заставляет пересмотреть многие приоритеты.
Премьера двухсерийного фильма «Должок» состоится на телеканале НТВ 19 марта в 20:10.
Как профессионал в своем деле, Игорь быстро находит, что с богемного бедняка можно взять старинный драгоценный перстень. Но должник Лопаткин идет на крайний шаг — и проглатывает семейную реликвию. Теперь коллектор, у которого даже на любимую девушку времени почти нет, вынужден не расставаться со своим подопечным до того момента, пока Лопаткин не отдаст свой должок.
Художник, находящийся в глубокой депрессии, легко и непринужденно разрушает жизнь Игоря: ссорит его с возлюбленной, начальником, необратимо портит карьеру, но заставляет пересмотреть многие приоритеты.
Премьера двухсерийного фильма «Должок» состоится на телеканале НТВ 19 марта в 20:10.
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