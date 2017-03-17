#ТЫСУПЕР!
ЧП
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 13:32
НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок». кино, телевидение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок»

комментировать
НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок»

НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок»

НТВ покажет настоящие ценности в авантюрном детективе «Должок»

    Москва, 17.03.2017 г. — 19 марта на телеканале НТВ состоится премьера двухсерийного авантюрного детектива «Должок», главные роли в котором исполнили Владимир Яглыч («Экипаж», «Воин») и Александр Яценко («Дуэлянт», «Ледокол»). Эта история о том, как в одно мгновение рушится жизнь преуспевающего коллектора, когда его новым клиентом становится нищий художник.

    Беспринципный и решительный коллектор Игорь Дугин (Владимир Яглыч) может заставить платить любого должника. Он быстро и без лишних действий забирает у банковских неплательщиков все, что можно продать и тем самым закрыть кредит. Один из его коллег Антон (Эрик Яралов) заключает с Игорем пари, предлагая Дугину взяться за самый безнадежный вариант — дело художника Лопаткина (Александр Яценко).

    Как профессионал в своем деле, Игорь быстро находит, что с богемного бедняка можно взять старинный драгоценный перстень. Но должник Лопаткин идет на крайний шаг — и проглатывает семейную реликвию. Теперь коллектор, у которого даже на любимую девушку времени почти нет, вынужден не расставаться со своим подопечным до того момента, пока Лопаткин не отдаст свой должок.

    Художник, находящийся в глубокой депрессии, легко и непринужденно разрушает жизнь Игоря: ссорит его с возлюбленной, начальником, необратимо портит карьеру, но заставляет пересмотреть многие приоритеты.

    Премьера двухсерийного фильма «Должок» состоится на телеканале НТВ 19 марта в 20:10.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru