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  • 17.03, 13:32

Госдума призвала ЕС дать оценку украинской атаке на российские банки

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Госдума призвала ЕС дать оценку украинской атаке на российские банки

Госдума призвала ЕС дать оценку украинской атаке на российские банки

Госдума призвала национальные парламенты и европейские международные структуры использовать свои полномочия для пресечения насилия в отношении «дочек» российских банков на Украине и дать в этой связи оценку действиям официального Киева.

Госдума РФ выпустила обращение к Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Парламентской ассамблее Совета Европы, Генеральному секретарю Совета Европы в связи с погромами банковских учреждений на Украине.

Российские парламентарии призвали европейских политиков дать адекватную оценку действиям официальных украинских властей, которые допустили погромы российских банков. В связи с беспорядками в Киеве была парализована деятельность «Сбербанка» и «Альфа-банка», в которых хранят свои средства миллионы вкладчиков, работают несколько тысяч граждан Украины.

Депутаты обвинили Киев в подстрекательстве неонацистов, сообщает «Интерфакс».

Из заявления Госдумы РФ: «Правоохранительными органами Украины не были приняты меры по пресечению противоправных действий, в результате чего жизнь и здоровье сотрудников этих учреждений подверглись опасности. Впервые в истории современной Европы сотрудники банковских учреждений были фактически замурованы в подвергнувшихся нападению помещениях, при этом представители органов государственной власти Украины своими заявлениями подстрекали неонацистов к совершению преступных насильственных действий».

После этого, подчеркивается в документе, президент Украины Пётр Порошенко — вместо обеспечения правопорядка на территории своей страны — поручил ввести санкции против пяти банков с российским капиталом, которые добросовестно выполняли требования украинского законодательства.

Насильственные действия в отношении российских банков «не соответствуют нормам международного права, в том числе обязательствам Украины в рамках Совета Европы и ее обязательствам в связи с подписанием Соглашения об ассоциации ЕС — Украина, разрушают инвестиционный климат на Украине, усугубляют и без того бедственное экономическое положение в стране», подчеркивают парламентарии.

Напомним, что Пётр Порошенко накануне ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против пяти банков с российским капиталом, в том числе дочерних предприятий «Сбербанка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.

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