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  • 17.03, 13:31

Турция не подтвердила ограничения на импорт российской пшеницы

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Турция не подтвердила ограничения на импорт российской пшеницы

Турция не подтвердила ограничения на импорт российской пшеницы

Турция не подтверждает введение ограничений на импорт российской пшеницы.

Об этом сообщил журналистам заместитель министра экономического развития Алексей Груздев, передает ТАСС.

Алексей Груздев: «У нас состоялись встречи уже с профильными ведомствами Турции — Минэкономики и Минсельхозом, которые не подтверждают введение ограничений».

Чиновник уточнил, что Минэкономразвития сейчас выверяет информацию, в том числе с участниками бизнес-сообщества и компаниями, которые задействованы в поставках пшеницы в Турцию

Ранее глава Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько рассказал «Интерфаксу», что Турция прекратила беспошлинный импорт российской пшеницы и кукурузы. По его словам, теперь для России будет действовать ставка в 130%, а закупки уже фактически остановлены. И все это связано с тем, что в России продолжает действовать запрет на поставки турецких томатов — одного из главных направлений турецкого экспорта.

Турция является вторым после Египта покупателем российской пшеницы, а для самой Турции — Россия ключевой поставщик.

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