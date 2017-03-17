Венесуэльских пекарей арестовали за изготовление круассанов вместо хлеба

В СМИ появилась информация об аресте четырех граждан Венесуэлы, которые виноваты только в том, что в условиях нехватки пшеницы в стране пекли круассаны.
Как передает The Guardian, двух человек схватили за то, что они использовали слишком много пшеницы для теста, из которого делались сладкие булочки и круассаны с ветчиной, еще двоих обвинили в использовании просроченной муки при выпечке брауни. Сообщается, что власти наложили арест на по меньшей мере одну пекарню.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил инспекторам и военным пройтись по пекарням Каракаса, которых в городе насчитывается больше 700, чтобы проверить, в самом ли деле 90% используемой пшеницы уходит на производство хлеба, а не тортов, пирожных и кексов.
Производители хлеба заявили, что на подавляющем большинстве предприятий запасов пшеницы не осталось. Власти же обвинили владельцев пекарен в том, что они прячут ее в складских помещениях и завышают цены.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне серьезного дефицита товаров, бешеной инфляции (в 2016 году она достигла 720%), и падения доходов государства, которое объясняется падением нефтяных цен.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро поручил инспекторам и военным пройтись по пекарням Каракаса, которых в городе насчитывается больше 700, чтобы проверить, в самом ли деле 90% используемой пшеницы уходит на производство хлеба, а не тортов, пирожных и кексов.
Производители хлеба заявили, что на подавляющем большинстве предприятий запасов пшеницы не осталось. Власти же обвинили владельцев пекарен в том, что они прячут ее в складских помещениях и завышают цены.
Ситуация в Венесуэле приобрела тяжелый характер на фоне серьезного дефицита товаров, бешеной инфляции (в 2016 году она достигла 720%), и падения доходов государства, которое объясняется падением нефтяных цен.
Комментарии