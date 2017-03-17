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  • 17.03, 12:01

В Чите шесть подростков попали в психбольницу из-за суицидальных игр

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В Чите шесть подростков попали в психбольницу из-за суицидальных игр

В Чите шесть подростков попали в психбольницу <nobr>из-за</nobr> суицидальных игр

Шесть подростков с конца февраля поступили в краевую клиническую психиатрическую больницу им. Кандинского в Чите из-за нанесения себе повреждений.

Травмировавшим себя подросткам — от 11 до 17 лет. Все они рассказали, что участвовали в «играх» суицидальной направленности в соцсетях.

Пресс-служба Минздрава Забайкальского края: «Дети в возрасте преимущественно 16–17 лет, одной девочке — 11 лет. Четыре ребенка из социально благополучных семей. Нанесенные ими порезы на руках, переписки в социальных сетях обнаружили родители, которые и обратились за экстренной психиатрической помощью. Двое ребят — из центров для несовершеннолетних, оставшихся без попечительства. Они также активно вели переписку в Интернете, проходили уровни „игры“, выполняли задания, наносили себе повреждения».

Со всеми пострадавшими читинскими подростками сейчас работают психологи и врачи-психотерапевты.

Напомним, что в Госдуму внесен законопроект, предусматривающий введение уголовной ответственности за склонение несовершеннолетних к суицидам. Если депутаты одобрят проект, то организаторы так называемых «групп смерти» могут отправиться в тюрьму на срок до 6 лет.

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