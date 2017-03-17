Физики МГУ создают абсолютно защищенный от прослушек телефон

Ученые физического факультета МГУ работают над созданием квантового телефона — устройства, обеспечивающего прямой квантовый канал обмена информации между абонентами.

Российские физики заявляют, что квантовые технологии позволяют создать абсолютно защищенный от возможных перехватов и прослушек телефон.



Сергей Кулик, руководитель проекта, профессор кафедры квантовой электроники МГУ: «Практическая ценность состоит в том, что два (или более) абонента могут разговаривать или обмениваться сообщениями так, что гарантированно, их никто не сможет подслушать».



Абсолютную защищенность обеспечивает разработанное физиками МГУ оборудование, которое создает специальные секретные ключи, распределяющиеся по квантовому каналу в автоматическом режиме и шифрующие человеческую речь.



Создание квантового телефона — первый этап проекта по созданию первой в России университетской квантовой сети. Проект включен в программу развития Московского университета. В перспективе такие квантовые телефоны появятся во всех подразделениях МГУ.