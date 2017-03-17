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  • 17.03, 12:01

СМИ узнали об отставке руководителя АО «ГЛОНАСС»

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СМИ узнали об отставке руководителя АО «ГЛОНАСС»

СМИ узнали об отставке руководителя АО «ГЛОНАСС»

В прессе появилась информация об уходе Андрея Недосекова с поста генерального директора АО «ГЛОНАСС».

Как пишут «Известия», Андрей Недосеков покинул занимаемую должность в связи с новым назначением. В компании изданию сообщили, что Недосеков ушел по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, с 13 марта 2017 года временным генеральным директором является Андрей Жерегеля.

Как ожидается, в апреле соберется новый совет директоров, в компетенцию которого входит назначение нового генерального директора. По информации газеты, сам Недосеков свою отставку отказался, заявив, что в данный момент находится сейчас далеко за границей.

АО «ГЛОНАСС» является оператором системы экстренного реагирования при ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС». Промышленная эксплуатация системы началась в 2015 году.

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