Опрос: западные санкции все меньше беспокоят россиян

Социологи выяснили, что россияне приспособились к санкциям и все чаще считают, что ограничительные меры привели к положительным последствиям.
В ходе опроса, проведенного ВЦИОМ, выяснилось, что только 17% россиян ощутили на себе воздействие западных санкций (против 45% в 2015 году).
О том, что ограничительные меры привели к ухудшению ситуации в стране в этом году заявили 27% опрошенных (в 2015 году — 52%). Все чаще стали россияне замечать положительные последствия санкций (35% против 17% в 2015 году). А 32% респондентов полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.
При этом подавляющее большинство россиян (76%) считает, что властям не следует добиваться отмены санкций. А более половины участников опроса (59%) выразили готовность терпеть определенные сложности ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине.
Отметим, что накануне, когда в Крыму отмечали третью годовщину исторического референдума, Госдеп США заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ, о подобных сделках «не может быть и речи».
О том, что ограничительные меры привели к ухудшению ситуации в стране в этом году заявили 27% опрошенных (в 2015 году — 52%). Все чаще стали россияне замечать положительные последствия санкций (35% против 17% в 2015 году). А 32% респондентов полагают, что санкционная политика не оказала серьезного влияния на жизнь общества.
При этом подавляющее большинство россиян (76%) считает, что властям не следует добиваться отмены санкций. А более половины участников опроса (59%) выразили готовность терпеть определенные сложности ради продолжения внешнеполитического курса России на Украине.
Отметим, что накануне, когда в Крыму отмечали третью годовщину исторического референдума, Госдеп США заявил, что антироссийские санкции останутся в силе до тех пор, пока полуостров не вернется под контроль Украины. В свою очередь Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ, о подобных сделках «не может быть и речи».
Комментарии