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  • 17.03, 12:01
Впервые в истории программы «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой придут сразу два гостя. знаменитости, НТВ, эксклюзив. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Впервые в истории программы «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой придут сразу два гостя

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Впервые в истории программы «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой придут сразу два гостя

Впервые в истории программы «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой придут сразу два гостя

Впервые в истории программы «Секрет на миллион» к Лере Кудрявцевой придут сразу два гостя

    18 марта зрители НТВ увидят самое необычное интервью за время существования шоу «Секрет на миллион». В гости к Лере Кудрявцевой придет певец Денис Клявер. Помогать бывшему солисту «Чая вдвоем» отвечать на вопросы разной стоимости вызвалась мать музыканта Ирина.

    Жена Ильи Олейникова вспомнила столько интересных историй из жизни сына и Ильи Львовича, что на время стала основным гостем программы.

    Ирина Клявер прожила с народным артистом РФ 38 лет, но ребенок в знаменитой семье родился только один. Многодетный отец Денис Клявер расскажет, почему у него так и не появились братья и сестры, а также познакомит зрителей НТВ со своими детьми — родными и приемными. Бывший солист легендарного дуэта «Чай вдвоем» открыто признается: о рождении внебрачной дочери, мамой которой является известная певица Ева Польна, не знала даже Ирина Викторовна Клявер.

    Сейчас, спустя столько лет, Ева и Денис уже не стесняются выкладывать совместные фото с подписью «мама и папа». Но что происходило в их совместной жизни раньше? Как развивался тайный, но страстный роман? И что происходит в нынешнем браке с третьей, законной женой артиста?

    Подробности смотрите 18 марта в 17:00 в программе «Секрет на миллион» на НТВ.

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