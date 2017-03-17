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  • 17.03, 12:01
Взрыв прогремел в бизнес-центре в кипрском Лимасоле. взрывы, Кипр, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Взрыв прогремел в бизнес-центре в кипрском Лимасоле

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Взрыв прогремел в <nobr>бизнес-центре</nobr> в кипрском Лимасоле

Взрыв прогремел в бизнес-центре в кипрском Лимасоле

Взрыв прогремел в <nobr>бизнес-центре</nobr> в кипрском Лимасоле
  • Фото: @oVassos /twitter.com

    • В центре города Лимасол на Кипре прогремел взрыв. Полиция не исключает, что это была бомба.

    Сильный взрыв произошел в центре Лимасола в шестиэтажном современном здании бизнес-центра из стекла и бетона, в котором расположены офисы и магазины. Чп случилось рано утром — в 7:45 (8:45 мск), в час пик, когда люди шли на работу, передает РИА Новости.

    Сейчас здание оцеплено, пожарные пытаются потушить огонь. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.

    Огонь причинил сильный ущерб первому этажу здания, где расположен известный салон красоты и офисы нескольких компаний.

    Полиция рассматривает две возможные причины взрыва: воспламенившийся бытовой газ либо взрывное устройство. Кипрское издание газеты «Катимерини» сообщает, что вслед за первым сильным взрывом были слышны и другие.

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