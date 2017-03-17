Взрыв прогремел в бизнес-центре в кипрском Лимасоле

В центре города Лимасол на Кипре прогремел взрыв. Полиция не исключает, что это была бомба.
Сильный взрыв произошел в центре Лимасола в шестиэтажном современном здании бизнес-центра из стекла и бетона, в котором расположены офисы и магазины. Чп случилось рано утром — в 7:45 (8:45 мск), в час пик, когда люди шли на работу, передает РИА Новости.
Сейчас здание оцеплено, пожарные пытаются потушить огонь. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.
Огонь причинил сильный ущерб первому этажу здания, где расположен известный салон красоты и офисы нескольких компаний.
Полиция рассматривает две возможные причины взрыва: воспламенившийся бытовой газ либо взрывное устройство. Кипрское издание газеты «Катимерини» сообщает, что вслед за первым сильным взрывом были слышны и другие.
Сейчас здание оцеплено, пожарные пытаются потушить огонь. Сообщений о жертвах и пострадавших пока нет.
Огонь причинил сильный ущерб первому этажу здания, где расположен известный салон красоты и офисы нескольких компаний.
Полиция рассматривает две возможные причины взрыва: воспламенившийся бытовой газ либо взрывное устройство. Кипрское издание газеты «Катимерини» сообщает, что вслед за первым сильным взрывом были слышны и другие.
Комментарии