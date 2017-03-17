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  • 17.03, 12:01

«Неправильно поняли»: Жириновский открестился от обещания расстреливать депутатов

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«Неправильно поняли»: Жириновский открестился от обещания расстреливать депутатов

«Неправильно поняли»: Жириновский открестился от обещания расстреливать депутатов

Глава ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что во время выступления в Госдуме не призывал расстреливать депутатов.

По словам Жириновского, его просто неправильно поняли.

Владимир Жириновский, лидер ЛДПР: «В среду я выступал с трибуны. Видимо, неправильно поняли некоторые товарищи мою последнюю фразу о мерах наказания — расстрелах и повешении».

Также он отметил, что на самом деле говорил о «мафии, о преступности, о криминале, о коррупции». К депутатскому корпусу, подчеркнул Жириновский, его слова о расстрелах не имеют отношения, передает ТАСС.

Напомним, в среду, 15 марта, фракция ЛДПР в полном составе покинула покинула зал заседаний Госдумы. Демаршу предшествовало эмоциональное выступление Жириновского, который раскритиковал ситуацию с выборами в Московской области, заявил о давлении на депутатов ЛДПР и пообещал расстреливать и вешать своих оппонентов после прихода к власти в 2018 году.

После этого «Единая Россия», КПРФ и «Справедливая Россия» потребовали от лидера ЛДПР извинений. Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал поведение Жириновского хамством, а вице-спикер Сергей Неверов решил обратиться в думскую комиссию по этике.

Жириновский же извиняться отказался. Напротив, лидер ЛДПР отметил, что ждет извинений от депутата от «Единой России» Оксаны Пушкиной. В ЛДПР сочли, что она нарушила регламент, перебивая выступление Жириновского.

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