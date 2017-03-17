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  • 17.03, 10:29

Снятие наличных в банкоматах может стать платным

3 комментария

Снятие наличных в банкоматах может стать платным

Снятие наличных в банкоматах может стать платным

За снятие денег в банкоматах россиянам, возможно, придется платить дополнительную комиссию. Новые правила ввела крупнейшая платежная система Visa.

Сейчас при снятии денег с карточки в стороннем банкомате тоже берется комиссия. Ее взимает банк, который выпустил карту, и платит тому финансовому учреждению, который эту карту принял. Иногда банки платят ее сами и не берут денег с клиента. Размер комиссии устанавливает платежная система.

С середины февраля компания Visa первой из платежных систем разрешила брать комиссию с клиентов банкам-эквайерам, то есть владельцам банкоматов. Об этом газете «Ведомости» рассказали источники. Правда, они оговариваются, что начнет действовать это правило только в том случае, если и другие платежные с ним согласятся. В MasterCard, по словам банкиров, готовы это сделать. Представители системы «Мир» уверяют, что не планируют изменений.

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