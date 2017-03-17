Сирийские инженеры в Алеппо восстанавливают разрушенную боевиками ТЭС

Восстановлением электроснабжения в Алеппо занимаются ремонтные бригады. ТЭС, обеспечивающая город и его окрестности, сильно пострадала от нападения боевиков и бомбардировок западной коалиции. Исламисты целенаправленно уничтожали генераторы, без которых станция бесполезна, и вывозили электронику. Инженеры пытаются запустить ТЭС в условиях международных санкций.

Пейзажи в окрестностях Алеппо как нельзя лучше подходят для съемок фильмов об апокалипсисе. Пригород напоминает далекую, уничтоженную взрывом планету из саги «Звездные войны». Температура здесь доходила до 750 градусов, потому металлические танки просто оплавились. Почти месяц Алеппо был скрыт дымами, пожарные десятки раз вроде бы тушили пламя, но оно разгоралось вновь.



В борьбе с горящим топливом нельзя использовать воду, но ничего другого у спасателей не было, потому с огнем, рискуя жизнями, без устали боролись сотни пожарных, рабочих ТЭС и добровольцев из Алеппо. Пять миллионов литров мазута боевики украли, а солярку они использовать не могли, поэтому 150 тысяч тонн топлива горели в течение 25 дней.



Еще масштабнее разрушения выглядят с высоты птичьего полета. Когда-то самая большая ТЭС на Ближнем Востоке снабжала электричеством не только город и все населенные пункты в пригороде Алеппо, излишки электроэнергии поставлялись в Ливан, Иорданию, Ирак и даже Турцию.



Едва Россия объявила о начале операции ВКС в САР, как 9 октября 2015 года в разгар рабочего дня самолеты западной коалиции нанесли ракетный удар по ТЭС. К счастью, никто из рабочих не пострадал, в крыше станции появилось несколько проломов, но выработка электричества продолжалась до тех пор, пока сюда не пришли боевики. Начали они с показательной казни. Инженер Гийас аль-Ахмад учился в СССР и в совершенстве владеет русским, но при воспоминании о тех днях заметно волнуется.



Гийас Аль-Ахмад, инженер: «Одного работника казнили, ему пустили 2 пули в голову. Один из боевиков взял его мозг в руки и сказал всем работникам, которых они собрали, что так будет с каждым, кто помогает сирийской армии».



В первый день боевики украли все автомобили, потом вывезли всю мебель из кабинетов и сантехнику из туалетов. Рабочих выгнали из их домов. На четвертый день украли все компьютеры и всю технику из центра управления ТЭС. Экстремисты разбирали на запчасти все, что было из цветмета. А потом на объект приехали совсем другие люди, разговаривавшие на нескольких иностранных языках и имевшие высшее техническое образование.



Пять генераторов — пять сердец Алеппо. У специалистов нет сомнений, что бандиты целенаправленно уничтожали именно их. Эти боевики-специалисты не занимались мародерством, на станцию они пришли с конкретной целью — вывести из строя генераторы, произведенные в США и Японии, чтобы ТЭС превратилась в пустые коробки зданий и больше никогда не производила электричество.



Сейчас рабочие чистят роторы, аккуратно вытаскивают сохранившиеся детали и пытаются из пяти генераторов собрать хотя бы один. Все надежды жителей Алеппо связаны с первым, наиболее сохранившимся генератором. Если его удастся ввести в строй, то тогда прекратятся проблемы с подачей электричества в город.



Как передает корреспондент НТВ Алексей Ивлиев, американские и японские партнеры, с которыми у Сирии были заключены многолетние контракты, от восстановления генераторов или поставок новых наотрез отказались.



Гийас Аль-Ахмад: «Ответа нету. Я хочу просто понять: санкции против нашей страны — они против кого? Против миллионов женщин, детей и стариков в Алеппо, которые сейчас просто сидят в голоде, холоде и темноте?»



Сирии очень надеются, что на смену западным странам в энергетику страны придут российские компании. И тогда ТЭС снова начнет вырабатывать электроэнергию, так необходимую Алеппо.