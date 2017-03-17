#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 08:59

«Как курица лапой»: Путин посмеялся над собственным почерком

9 комментариев

«Как курица лапой»: Путин посмеялся над собственным почерком

«Как курица лапой»: Путин посмеялся над собственным почерком

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин делал в блокноте пометки, чтобы потом прокомментировать прозвучавшие на встрече инициативы.

Когда бизнесмен Владимир Потанин закончил свое выступление на тему производительности труда, президент не сразу смог прочитать свои записи и посетовал на плохой почерк.

Владимир Путин, президент РФ: «Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для чего? Для пессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе».

Съезд РСПП, в котором принял участие Владимир Путин, состоялся накануне. Собравшиеся обсудили структурные реформы в экономике, регулировку налоговой системы, а также соотношение доходов и производительности труда.

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru