«Как курица лапой»: Путин посмеялся над собственным почерком

На съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Владимир Путин делал в блокноте пометки, чтобы потом прокомментировать прозвучавшие на встрече инициативы.
Когда бизнесмен Владимир Потанин закончил свое выступление на тему производительности труда, президент не сразу смог прочитать свои записи и посетовал на плохой почерк.
Владимир Путин, президент РФ: «Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для чего? Для пессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе».
Съезд РСПП, в котором принял участие Владимир Путин, состоялся накануне. Собравшиеся обсудили структурные реформы в экономике, регулировку налоговой системы, а также соотношение доходов и производительности труда.
Владимир Путин, президент РФ: «Здесь можно до вечера дискутировать, времени не хватит. По поводу роста производительности труда и роста доходов… Вчера только эту тему обсуждали. Это, как вы сказали, не повод для чего? Для пессимизма. Я написал как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе».
Съезд РСПП, в котором принял участие Владимир Путин, состоялся накануне. Собравшиеся обсудили структурные реформы в экономике, регулировку налоговой системы, а также соотношение доходов и производительности труда.
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