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  • 17.03, 08:59

В ДТП с участием скорой в Приамурье пострадали 6 человек

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В ДТП с участием скорой в Приамурье пострадали 6 человек

В ДТП с участием скорой в Приамурье пострадали 6 человек

В ДТП с участием скорой в Приамурье пострадали 6 человек
  • Фото: dps_bl.kontrol/ instagram.com

    • В Амурской области расследуют причины ДТП в котором пострадали 6 человек, включая девочку, которую перевозили в карете скорой помощи.

    В Приамурье шесть человек пострадали в результате столкновения автомобиля Nissan Tiida со скорой помощью на трассе, соединяющей Благовещенск со Свободным. Как сообщается на сайте регионального управления МВД, авария произошла из-за водителя иномарки.

    Сообщение пресс-службы УМВД Амурской области: «Предварительно установлено, что водитель 1990 года рождения, управляя автомобилем, не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем скорой помощи».

    В результате столкновения ранения и травмы получили водитель и пассажир автомобиля Nissan, а также водитель, три женщины и девочка 2002 года рождения, находившиеся в автомобиле скорой помощи.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.


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