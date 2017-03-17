#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
Деловое утро НТВ 12+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 17.03, 08:59
Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео. Великобритания, курьезы, принц Уильям. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео

комментировать
Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео

Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео

Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео

    Британский принц Уильям поразил Интернет своим танцем, который пользователи Сети назвали «ужасным».

    Королевскую особу засняли на вечеринке на швейцарском курорте, где Уильям отдыхал с друзьями. Портал, который разместил ролик, назвал движения принца «стариковскими», а пользователи задались вопросом: почему Уильяма не научили красиво двигаться?

    На этим претензии к герцогу Кембриджскому не закончились. Британцы недоумевают, почему он вообще сейчас отдыхает? В Швейцарию Уильям отправился один, в то время как его супруга Кейт и 90-летняя бабушка Елизавета II участвовали в праздновании Дня содружества наций в Лондоне.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru