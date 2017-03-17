Принц Уильям исполнил «стариковский» танец и стал звездой вечеринки: видео

Британский принц Уильям поразил Интернет своим танцем, который пользователи Сети назвали «ужасным».

Королевскую особу засняли на вечеринке на швейцарском курорте, где Уильям отдыхал с друзьями. Портал, который разместил ролик, назвал движения принца «стариковскими», а пользователи задались вопросом: почему Уильяма не научили красиво двигаться?



На этим претензии к герцогу Кембриджскому не закончились. Британцы недоумевают, почему он вообще сейчас отдыхает? В Швейцарию Уильям отправился один, в то время как его супруга Кейт и 90-летняя бабушка Елизавета II участвовали в праздновании Дня содружества наций в Лондоне.