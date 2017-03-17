Трамп намерен увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов

Президент США Дональд Трамп представил проект бюджета страны на будущий год. Из него следует, что Вашингтон собирается увеличить военные расходы.
В документе на нужды Минобороны заложены 639 миллиардов долларов, это на 52 миллиарда больше, чем сейчас. Шаг ожидаемый. Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что военный флот США за ближайшие 3 десятилетия вырастет до 350 боевых кораблей.
Глава Белого дома предусмотрел и сокращения расходов. Экономить собираются на Госдепартаменте США. Его бюджет планируют сократить почти на 30%. Также могут урезать финансирование Организации объединенных наций, которая, как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, тратит больше средств, чем должна.
Глава Белого дома предусмотрел и сокращения расходов. Экономить собираются на Госдепартаменте США. Его бюджет планируют сократить почти на 30%. Также могут урезать финансирование Организации объединенных наций, которая, как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, тратит больше средств, чем должна.
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