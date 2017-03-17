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  • 17.03, 07:27
Трамп намерен увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов. Пентагон, США, Трамп Дональд, армии мира. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Трамп намерен увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов

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Трамп намерен увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов

Трамп намерен увеличить военные расходы на 52 миллиарда долларов

    Президент США Дональд Трамп представил проект бюджета страны на будущий год. Из него следует, что Вашингтон собирается увеличить военные расходы.

    В документе на нужды Минобороны заложены 639 миллиардов долларов, это на 52 миллиарда больше, чем сейчас. Шаг ожидаемый. Еще во время предвыборной кампании Трамп обещал, что военный флот США за ближайшие 3 десятилетия вырастет до 350 боевых кораблей.

    Глава Белого дома предусмотрел и сокращения расходов. Экономить собираются на Госдепартаменте США. Его бюджет планируют сократить почти на 30%. Также могут урезать финансирование Организации объединенных наций, которая, как заявила постоянный представитель США при ООН Никки Хейли, тратит больше средств, чем должна.

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