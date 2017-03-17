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  • 17.03, 07:27
Путин встретился со старообрядческим митрополитом Корнилием. Путин, православие, религия. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Путин встретился со старообрядческим митрополитом Корнилием

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Путин встретился со старообрядческим митрополитом Корнилием

Путин встретился со старообрядческим митрополитом Корнилием

    Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

    Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, ее деятельностью и перспективами развития. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий назвал встречу президентом уникальным событием, поскольку подобных контактов не было со времен раскола Русской церкви в XVII веке.

    Виктор Савельев, секретарь митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия: «Митрополит Корнилий сказал, что эта встреча имеет поистине историческое значение. Глава государства впервые за последние 350 лет официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви».

    Темы, которые поднимались в разговоре старообрядческого митрополита с президентом, Владимир Путин регулярно обсуждает с руководителями всех представленных в России религиозных конфессий и объединений.

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