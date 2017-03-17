Путин встретился со старообрядческим митрополитом Корнилием

Президент Владимир Путин провел в Кремле встречу с митрополитом Московским и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилием.

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Как сообщает пресс-служба Кремля, обсуждались вопросы, связанные с жизнью старообрядческой церкви, ее деятельностью и перспективами развития. Предстоятель Русской православной старообрядческой церкви (РПСЦ) Корнилий назвал встречу президентом уникальным событием, поскольку подобных контактов не было со времен раскола Русской церкви в XVII веке.



Виктор Савельев, секретарь митрополита Московского и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилия: «Митрополит Корнилий сказал, что эта встреча имеет поистине историческое значение. Глава государства впервые за последние 350 лет официально принимает предстоятеля православной старообрядческой церкви».



Темы, которые поднимались в разговоре старообрядческого митрополита с президентом, Владимир Путин регулярно обсуждает с руководителями всех представленных в России религиозных конфессий и объединений.