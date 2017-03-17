На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов

Поисковые группы на Урале отработали действия при эвакуации приземлившегося экипажа МКС.

Согласно сценарию, космический корабль «Союз» сел в заснеженной степи в Челябинской области, сигнал спускаемого аппарата запеленговали с поискового самолета.



Через считаные минуты к месту посадки на машинах-амфибиях и вертолетах направились группы спасателей, извлекли условных космонавтов из капсулы, оказали им первую помощь и эвакуировали в госпиталь.



Меньше чем через месяц завершится очередная длительная экспедиция на МКС. Посадка корабля «Союз» намечена на 10 апреля.