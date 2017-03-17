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  • 17.03, 10:29
На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов. Челябинская область, космонавтика, космос, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов

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На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов

На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов

На Урале военные спасатели отработали эвакуацию космонавтов

    Поисковые группы на Урале отработали действия при эвакуации приземлившегося экипажа МКС.

    Согласно сценарию, космический корабль «Союз» сел в заснеженной степи в Челябинской области, сигнал спускаемого аппарата запеленговали с поискового самолета.

    Через считаные минуты к месту посадки на машинах-амфибиях и вертолетах направились группы спасателей, извлекли условных космонавтов из капсулы, оказали им первую помощь и эвакуировали в госпиталь.

    Меньше чем через месяц завершится очередная длительная экспедиция на МКС. Посадка корабля «Союз» намечена на 10 апреля.

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