Пентагон: США нанесли авиаудар по террористам в сирийской провинции Идлиб

В заявлении Центрального командования Вооруженных сил США (CENTCOM) говорится, что авиаударом американских ВВС по сирийской провинции Идлиб были уничтожены несколько боевиков
«Аль-Каиды».
Из текста заявления CENTCOM: «ВС США 16 марта нанесли авиаудар по месту встречи боевиков „Аль-Каиды“ в Сирии, в Идлибе, уничтожив нескольких террористов. Идлиб на протяжении последних лет остается крупным убежищем „Аль-Каиды“».
В Пентагоне также напомнили, что в январе этого года во время другой бомбардировки силами ВВС США был уничтожен лагерь подготовки экстремистов, где обучались более 100 боевиков, цитирует ТАСС. А в российском Генштабе еще в январе сообщили, что в результате американского авиаудара по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб погибли свыше 20 мирных жителей.
В Пентагоне также напомнили, что в январе этого года во время другой бомбардировки силами ВВС США был уничтожен лагерь подготовки экстремистов, где обучались более 100 боевиков, цитирует ТАСС. А в российском Генштабе еще в январе сообщили, что в результате американского авиаудара по населенному пункту Сармада в провинции Идлиб погибли свыше 20 мирных жителей.
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