Журналисты НТВ собрали зрелищные кадры весенних природных катаклизмов

«Весна идет, весне дорогу». Но вот как раз именно дороги исчезают и уходят
из-под ног вместе со снегом в российских регионах. А других странах в объектив видеокамер попали извержение вулкана, селевые потоки и другие природные катаклизмы.
Туристы и съемочная группа телерадиокомпании BBC на собственном опыте убедились, как опасно шутить с действующим вулканом. Стремление посмотреть поближе на извержение самого высокого в Европе вулкана Этна на Сицилии закончилось ожогами, синяками и захватывающим побегом по склонам от потоков лавы.
Этна проснулась в начале марта, что еще раз подтверждает: весной природа как будто немного сходит с ума и подкидывает людям совершенно немыслимые ситуации. Впечатляющие кадры приходят из разных стран мира.
Новую дорогу придется строить под Севастополем. Оползень сделал так, что теперь местный бюджет опустеет на 70 миллионов. Шоссе оседает на 10 сантиметров в день.
Всего в сорока километрах от Севастополя фактически та же проблема, только с набережной, а не с дорогой. Набережная в Симеизе рушится и виновато в этом море.
Асфальт уходит из-под ног и в Ярославле. В 7 утра мужчина, ожидавший автобуса на остановке, провалился под землю. Где-то в недрах Ярославля прорвало канализацию. А прочный на вид асфальт оказался хрупким. Пострадавшего достали из под земли сотрудники полиции. Мужчина отделался ушибами и ссадинами.
Под землю путь открылся и для казахских коров. Эти норные коровы покорили Интернет. Парнокопытные, а за ними и пастух, вот так просто ныряют вниз. И только позже пришло объяснение. Оказалось, что хлев настолько завалило весенним снегом, что вход в него оказался ниже горизонта.
Не менее зрелищные кадры сняли под Нью-Йорком, где снега по-зимнему много. Поезд разогнался сквозь снежную массу, а пассажиры, игнорируя здравый смысл, просто стали снимать его прибытие.
В Перу жуткий селевой поток смывает все на своем пути: и дома, и животных. Вдруг в этом месиве все замечают женщину, но помочь ей невозможно.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Этна проснулась в начале марта, что еще раз подтверждает: весной природа как будто немного сходит с ума и подкидывает людям совершенно немыслимые ситуации. Впечатляющие кадры приходят из разных стран мира.
Новую дорогу придется строить под Севастополем. Оползень сделал так, что теперь местный бюджет опустеет на 70 миллионов. Шоссе оседает на 10 сантиметров в день.
Всего в сорока километрах от Севастополя фактически та же проблема, только с набережной, а не с дорогой. Набережная в Симеизе рушится и виновато в этом море.
Асфальт уходит из-под ног и в Ярославле. В 7 утра мужчина, ожидавший автобуса на остановке, провалился под землю. Где-то в недрах Ярославля прорвало канализацию. А прочный на вид асфальт оказался хрупким. Пострадавшего достали из под земли сотрудники полиции. Мужчина отделался ушибами и ссадинами.
Под землю путь открылся и для казахских коров. Эти норные коровы покорили Интернет. Парнокопытные, а за ними и пастух, вот так просто ныряют вниз. И только позже пришло объяснение. Оказалось, что хлев настолько завалило весенним снегом, что вход в него оказался ниже горизонта.
Не менее зрелищные кадры сняли под Нью-Йорком, где снега по-зимнему много. Поезд разогнался сквозь снежную массу, а пассажиры, игнорируя здравый смысл, просто стали снимать его прибытие.
В Перу жуткий селевой поток смывает все на своем пути: и дома, и животных. Вдруг в этом месиве все замечают женщину, но помочь ей невозможно.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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