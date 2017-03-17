Украина конфискует танзанийское судно, заходившее в Крым

Решением Малиновского районного суда Одессы судно Sky moon, ходящее под флагом Танзании, должно быть конфисковано за то, что заходило в Крым.
Сообщение пресс-службы военной прокуратуры Южного региона Украины: «Суд признал капитана виновным в перемещении вне украинского таможенного контроля с территории АР Крым более 3000 тонн технической соды и постановил конфисковать в доход государства предмет контрабанды стоимостью почти 18,5 млн гривен (688 тысяч долларов). Также судом принято решение о конфискации и транспортного средства, которое используется для совершения правонарушения».
Танзанийское судно Sky Moon было задержано на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты 30 ноября. На борту находились 9 членов экипажа, граждане Сирии. В отношении капитана судна было возбуждено уголовное дело, остальных сирийцев привлекли к административной ответственности, пишет ТАСС.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма окончательно закрыт, но Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.
Танзанийское судно Sky Moon было задержано на пути из Севастополя в молдавский порт Джурджулешты 30 ноября. На борту находились 9 членов экипажа, граждане Сирии. В отношении капитана судна было возбуждено уголовное дело, остальных сирийцев привлекли к административной ответственности, пишет ТАСС.
Крым вновь стал российским регионом по итогам референдума, состоявшегося 16 марта 2014 года после госпереворота на Украине. За воссоединение с Россией проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова. 18 марта 2014 года Владимир Путин подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ. В Кремле не раз подчеркивали, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма окончательно закрыт, но Украина по-прежнему считает полуостров своей «временно оккупированной» территорией.
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