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  • 17.03, 04:25

В результате перестрелки в канадской клинике пострадали 2 человека

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В результате перестрелки в канадской клинике пострадали 2 человека

В результате перестрелки в канадской клинике пострадали 2 человека

Полиция оцепила клинику хиропластики в канадском городе Берлингтон, где произошла перестрелка.

Как сообщают канадские СМИ, Два человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в клинике хиропластики в городе Берлингтон, расположенном в 50 километрах от Торонто.

Пока что никакие подробности о нападавших и их мотивах не приводятся. Полиция лишь сообщила, что угрозы общественной безопасности нет. Пострадавшие госпитализированы.

В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, работают следователи.

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