В результате перестрелки в канадской клинике пострадали 2 человека

Полиция оцепила клинику хиропластики в канадском городе Берлингтон, где произошла перестрелка.
Как сообщают канадские СМИ, Два человека получили ранения в результате стрельбы, которая произошла в клинике хиропластики в городе Берлингтон, расположенном в 50 километрах от Торонто.
Пока что никакие подробности о нападавших и их мотивах не приводятся. Полиция лишь сообщила, что угрозы общественной безопасности нет. Пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, работают следователи.
Пока что никакие подробности о нападавших и их мотивах не приводятся. Полиция лишь сообщила, что угрозы общественной безопасности нет. Пострадавшие госпитализированы.
В настоящее время место происшествия оцеплено полицией, работают следователи.
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