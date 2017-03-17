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  • 17.03, 01:23
Ирландский путешественник остался в Крыму, чтобы стать учителем. Ирландия, Крым, Украина, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Ирландский путешественник остался в Крыму, чтобы стать учителем

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Ирландский путешественник остался в Крыму, чтобы стать учителем

Ирландский путешественник остался в Крыму, чтобы стать учителем

    Русский Крым глазами ирландского гостя. Какие изменения он увидел на полуострове после того, как Крым вернулся в состав России?

    Корреспондент НТВ Алексей Квашенкин встретился с иностранцем, который когда-то приехал в Крым в качестве обычного туриста. И теперь ирландец рассказывает о том, как изменился полуостров за три года, и как это года изменило всю его жизнь.

    В Крым Патрик Мэгрэ приехал в декабре 2013 года, когда в Киеве как раз начинался Майдан. И уже тогда ирландца поразила решимость жителей полуострова идти своим путем.

    Патрик Мэгрэ: «Здесь очень сильные гражданские ценности. Я их очень уважаю».

    Крымской весной Мегрэ провел собственное расследование, чтобы понять, чего же хотят сами крымчане?

    Патрик Мэгрэ: «Большинство людей ответили, что они крымчане русские и татарские. Может быть, один из 20 называл себя украинцем. Это было за 2 месяца перед референдумом, но было ясно, что Крым никогда не был частью Украины».

    В итоге Патрик Мэгрэ сам частью Крыма. В родную Ирландию он возвращаться не собирается

    Педагог по образованию, в Симферополе он преподает английский для бизнесменов. И спустя три года видит в первую очередь экономические перемены, случившиеся здесь за три года.

    Патрик Мэгрэ: «Экономические инвестиции, я думаю, что это главная вещь сейчас. Все улучшилось после референдум. Местная экономиика стала сильнее, чем была».

    Ирландец уверен, что проблемы полуострова — его непризнанный мировым сообществом статус, санкции и ограничения, — все это временно. И он даже знает, как надолго.

    Патрик Мэгрэ: «Признание не будет сразу. Это будет постепенный процесс. Он будет продолжаться, вероятно, 2–3 года».

    Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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