Адвокат сообщил о задержании в Риме бизнесмена Некрича, разыскиваемого за убийство

Известный юрист Александр Добровинский сообщил СМИ об аресте в Риме бизнесмена Михаила Некрича, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в причастности к убийству бизнесмена Александра Минеева в 2014 году.
Александр Добровинский, адвокат: «По моей информации, сегодня в Риме арестовали Михаила Некрича, который находился в розыске по делу убийства господина Минеева. Это просто сенсационный случай. Миша, гражданин Швейцарии, США, Израиля и России был уверен, что „проблема“ снята и ему ничего не грозит».
Официального подтверждения или опровержения этой информации от пресс-служб российских правоохранительных органов не поступало, пишет ТАСС.
Напомним, основатель сети магазинов «Партия» Александр Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королёве. Следствие считает, что убийство было связано с попыткой захвата торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около 1 млрд долларов.
В результате расследования были объявлены в международный розыск предполагаемые организаторы убийства: зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. Также в России были задержаны еще два фигуранта этого дела.
Официального подтверждения или опровержения этой информации от пресс-служб российских правоохранительных органов не поступало, пишет ТАСС.
Напомним, основатель сети магазинов «Партия» Александр Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королёве. Следствие считает, что убийство было связано с попыткой захвата торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около 1 млрд долларов.
В результате расследования были объявлены в международный розыск предполагаемые организаторы убийства: зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. Также в России были задержаны еще два фигуранта этого дела.
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