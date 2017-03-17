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  • 17.03, 05:57

Адвокат сообщил о задержании в Риме бизнесмена Некрича, разыскиваемого за убийство

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Адвокат сообщил о задержании в Риме бизнесмена Некрича, разыскиваемого за убийство

Адвокат сообщил о задержании в Риме бизнесмена Некрича, разыскиваемого за убийство

Известный юрист Александр Добровинский сообщил СМИ об аресте в Риме бизнесмена Михаила Некрича, объявленный Россией в международный розыск по подозрению в причастности к убийству бизнесмена Александра Минеева в 2014 году.

Александр Добровинский, адвокат: «По моей информации, сегодня в Риме арестовали Михаила Некрича, который находился в розыске по делу убийства господина Минеева. Это просто сенсационный случай. Миша, гражданин Швейцарии, США, Израиля и России был уверен, что „проблема“ снята и ему ничего не грозит».

Официального подтверждения или опровержения этой информации от пресс-служб российских правоохранительных органов не поступало, пишет ТАСС.

Напомним, основатель сети магазинов «Партия» Александр Минеев был убит январе 2014 года в подмосковном Королёве. Следствие считает, что убийство было связано с попыткой захвата торговых площадей магазинов «Партия» стоимостью около 1 млрд долларов.

В результате расследования были объявлены в международный розыск предполагаемые организаторы убийства: зять Бориса Березовского Георгий Шуппе и бизнесмен Михаил Некрич. Также в России были задержаны еще два фигуранта этого дела.

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