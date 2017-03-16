МЧС: ночью столицу окутает густой туман

В МЧС предупреждают водителей о сложных погодных условиях в Москве и Подмосковье: ночью видимость на дорогах ухудшится до 200 метров из-за густого тумана.

190 автомобили

дороги

ДТП

МЧС

погода

Как сообщили в столичном главке МЧС, после полуночи видимость на московских дорогах резко ухудшится из-за тумана.



Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «По информации МЧС в период с 00:00 часов до 09:00 часов 17 марта в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».



В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дороге в условиях тумана, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.



