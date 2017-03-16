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  • 16.03, 23:53

МЧС: ночью столицу окутает густой туман

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МЧС: ночью столицу окутает густой туман

МЧС: ночью столицу окутает густой туман

В МЧС предупреждают водителей о сложных погодных условиях в Москве и Подмосковье: ночью видимость на дорогах ухудшится до 200 метров из-за густого тумана.

Как сообщили в столичном главке МЧС, после полуночи видимость на московских дорогах резко ухудшится из-за тумана.

Сообщение пресс-службы ГУ МЧС РФ по Москве: «По информации МЧС в период с 00:00 часов до 09:00 часов 17 марта в Москве местами ожидается туман с видимостью 200–500 метров».

В МЧС напомнили водителям о необходимости соблюдать повышенную осторожность на дороге в условиях тумана, не превышать скорость и соблюдать дистанцию.

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