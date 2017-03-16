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  • 16.03, 23:53

Сломавшего нос водителю скорой помощи мужчину задержали в Псковской области

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Сломавшего нос водителю скорой помощи мужчину задержали в Псковской области

Сломавшего нос водителю скорой помощи мужчину задержали в Псковской области

Полиция Псковской области задержала мужчину, избившего бригаду медиков, пытавшихся оказать помощь его беременной гражданской жене.

Как сообщается на сайте ГУ МЧС по Псковской области, задержан подозреваемый в нападении на бригаду медиков скорой помощи.

Нападение произошло 10 марта в деревне Родина Псковского района. Прибывшие по вызову врачи приняли решение о госпитализации беременной женщины. Но ее агрессивно настроенный сожитель набросился на медиков с кулаками.

Водитель кареты скорой помощи после нападения был госпитализирован с сотрясением мозга и сломанным носом.

Возбуждено уголовное дело по статье ст. 115 УК РФ «Умышленное причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений».

Сообщение пресс-службы СК РФ: «Сегодня следователи задержали подозреваемого. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение в инкриминируемом преступлении».

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