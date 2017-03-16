#ТЫСУПЕР!
Охота на дьявола
Охота на дьявола 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 22:21

Госдеп: связанные с Крымом антироссийские санкции останутся в силе

2 комментария

Госдеп: связанные с Крымом антироссийские санкции останутся в силе

Госдеп: связанные с Крымом антироссийские санкции останутся в силе

В Госдепе заявили, что США по-прежнему считают Крым частью Украины.

В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока контроль над полуостровом не будет передан Украине.

Марк Тонер, и. о. официального представителя Госдепартамента США: «США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине».

Он также подчеркнул приверженность США территориальной целостности Украины и назвал крымский референдум «незаконным», передает РИА Новости.

Ранее сегодня Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ, о подобных сделках «не может быть и речи».

Между тем сегодня в Крыму отметили третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма прошли многотысячные шествия и праздничные концерты.

Новости по теме

Воссоединение Крыма с Россией

Все новости по теме

Читайте также

Показать ещё

Комментарии

ntv.ru

Меню сайта

Телекомпания

НТВ в социальных сетях

Приложения

Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru