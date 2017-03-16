Госдеп: связанные с Крымом антироссийские санкции останутся в силе

В Госдепе заявили, что США
по-прежнему считают Крым частью Украины.
В американском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что санкции против России останутся в силе до тех пор, пока контроль над полуостровом не будет передан Украине.
Марк Тонер, и. о. официального представителя Госдепартамента США: «США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине».
Он также подчеркнул приверженность США территориальной целостности Украины и назвал крымский референдум «незаконным», передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ, о подобных сделках «не может быть и речи».
в Крыму отметили третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма прошли многотысячные шествия и праздничные концерты.
Марк Тонер, и. о. официального представителя Госдепартамента США: «США вновь осуждают российскую оккупацию Крыма и призывают к ее немедленному прекращению. Наши санкции, связанные с Крымом, останутся в силе до тех пор, пока Россия не вернет контроль над ним Украине».
Он также подчеркнул приверженность США территориальной целостности Украины и назвал крымский референдум «незаконным», передает РИА Новости.
Ранее сегодня Дмитрий Песков заявил, что Россия не пойдет на сделки с новой администрацией США по Крыму в обмен на снятие санкций. По словам пресс-секретаря президента РФ, о подобных сделках «не может быть и речи».
в Крыму отметили третью годовщину исторического референдума, по результатам которого полуостров вошел в состав России. В городах Крыма прошли многотысячные шествия и праздничные концерты.
Комментарии