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  • 16.03, 22:21
Петербург наводнили Сальвадоры Дали. Санкт-Петербург, выставки и музеи, живопись и художники. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

Петербург наводнили Сальвадоры Дали

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Петербург наводнили Сальвадоры Дали

Петербург наводнили Сальвадоры Дали

    Занятный флешмоб, приуроченный к выставке работ знаменитого сюрреалиста, провели в городе на Неве.

    По Петербургу прогулялись клоны испанского сюрреалиста. Среди Сальвадоров Дали замечен и один пес. Необычное и немного пугающее видео появилось сегодня в Сети.

    На кадрах люди в масках с лицом художника гуляют по улицам и паркам, посещают бары и общественный транспорт. Нашествие клонов Сальвадора Дали объяснили в музее Фаберже. Ролик выпустили к открытию крупнейшей выставки, где планируют продемонстрировать более 150 работ великого каталонца.

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