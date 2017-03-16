Петербург наводнили Сальвадоры Дали

Занятный флешмоб, приуроченный к выставке работ знаменитого сюрреалиста, провели в городе на Неве.

По Петербургу прогулялись клоны испанского сюрреалиста. Среди Сальвадоров Дали замечен и один пес. Необычное и немного пугающее видео появилось сегодня в Сети.



На кадрах люди в масках с лицом художника гуляют по улицам и паркам, посещают бары и общественный транспорт. Нашествие клонов Сальвадора Дали объяснили в музее Фаберже. Ролик выпустили к открытию крупнейшей выставки, где планируют продемонстрировать более 150 работ великого каталонца.