#ТЫСУПЕР!
Охота на дьявола
Охота на дьявола 16+
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 16.03, 22:21

Сестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов

комментировать
  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes
Сестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов

Сестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов

Сестру Ким Кардашьян обокрали на 200 тысяч долларов
  • Фото Reuters © 2017, Gonzalo Fuentes

    • Злоумышленники обокрали американскую модель и младшую сестру Ким Кардашьян Кендалл Дженнер.

    Воры проникли в дом Дженнер в Голливуде и украли ее украшения. Общая стоимость похищенного составила около 200 тыс. долларов.

    Как отмечает TMZ со ссылкой на источники, изначально Дженнер предполагала, что это была кража со взломом. Однако никаких следов этого обнаружено не было. Злоумышленники знали, где искать драгоценности. Пока подозреваемых в этом деле нет.

    Надо сказать, что представители знаменитого семейства Кардашьян недавно уже становились жертвами грабителей. В октябре прошлого года злоумышленники напали на Ким Кардашьян в Париже, куда теледива приехала на Неделю высокой моды. Грабители ворвались в номер звезды и, угрожая оружием, похитили драгоценности на сумму около 5 млн евро. Позднее по делу были задержаны 17 человек, в том числе непосредственные участники налета.

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru