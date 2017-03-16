В ЦИК назвали возможную дату выборов президента России

Президентские выборы 2018 года могут пройти 4 или 18 марта, если проект Минтруда о переносе выходных дней получит поддержку в Госдуме.
Точную дату президентских выборов в России определят после рассмотрения Госдумой предложенных законодательных поправок, сообщили РИА Новости в Центральной избирательной комиссии.
Ранее Минтруда анонсировало проект постановления правительства о переносе выходных в 2018 году, в том числе и в честь празднования Международного женского дня. В будущем году предполагается, что отдыхать россияне будут с 8 по 11 марта.
Выборы президента в РФ проходят во второе воскресенье марта. Таким образом, в 2018 году день голосования выпадает на 11 число. По закону, если второе воскресенье является послепраздничным днем, то голосование назначается на первое воскресенье. В 2018 году это будет 4 марта.
Однако в Госдуму уже внесены поправки, согласно которым день голосования может быть перенесен на третье воскресенье месяца. Если депутаты одобрят эти изменения, то выборы президента в РФ могут совпасть с годовщиной вхождения Крыма в состав России — 18 марта.
Ранее Минтруда анонсировало проект постановления правительства о переносе выходных в 2018 году, в том числе и в честь празднования Международного женского дня. В будущем году предполагается, что отдыхать россияне будут с 8 по 11 марта.
Выборы президента в РФ проходят во второе воскресенье марта. Таким образом, в 2018 году день голосования выпадает на 11 число. По закону, если второе воскресенье является послепраздничным днем, то голосование назначается на первое воскресенье. В 2018 году это будет 4 марта.
Однако в Госдуму уже внесены поправки, согласно которым день голосования может быть перенесен на третье воскресенье месяца. Если депутаты одобрят эти изменения, то выборы президента в РФ могут совпасть с годовщиной вхождения Крыма в состав России — 18 марта.
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