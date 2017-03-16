Кудрин предупредил Киев об «эффекте бумеранга» из-за новых санкций

Алексей Кудрин заявил, что введенные Киевом санкции против российских банков значительно ухудшат финансовую ситуацию на Украине.
Бывший министр финансов РФ отметил, что российские банки играют значительную роль в финансовой системе Украины, а их уход приведет к уменьшению инвестиций.
В связи с этим Кудрин предупредил, что Украину ждет «эффект бумеранга», передает РИА Новости.
Алексей Кудрин: «Здесь, по сути, эффект бумеранга произойдет. Мне кажется, это не в интересах Украины. Это надолго сохранит имидж нестабильной территории с незащищенными правами, надолго уменьшит приток инвестиций на Украину. Это сверхдорогие шаги в ущерб интересам Украины».
санкциях против пяти банков с российским капиталом, в том числе дочерних предприятий «Сбербанка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.
Это решение Киева уже прокомментировали в Москве. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что санкции являются «политическим решением», которое бьет по интересам украинских граждан. А в «Сбербанке» ограничения назвали «дискриминационными, политически мотивированными и не вызванными какими-либо действиями, нарушающими законы Украины».
В связи с этим Кудрин предупредил, что Украину ждет «эффект бумеранга», передает РИА Новости.
Алексей Кудрин: «Здесь, по сути, эффект бумеранга произойдет. Мне кажется, это не в интересах Украины. Это надолго сохранит имидж нестабильной территории с незащищенными правами, надолго уменьшит приток инвестиций на Украину. Это сверхдорогие шаги в ущерб интересам Украины».
санкциях против пяти банков с российским капиталом, в том числе дочерних предприятий «Сбербанка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.
Это решение Киева уже прокомментировали в Москве. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что санкции являются «политическим решением», которое бьет по интересам украинских граждан. А в «Сбербанке» ограничения назвали «дискриминационными, политически мотивированными и не вызванными какими-либо действиями, нарушающими законы Украины».
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