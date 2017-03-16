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  • 16.03, 22:21

Кудрин предупредил Киев об «эффекте бумеранга» из-за новых санкций

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Кудрин предупредил Киев об «эффекте бумеранга» из-за новых санкций

Кудрин предупредил Киев об «эффекте бумеранга» <nobr>из-за</nobr> новых санкций

Алексей Кудрин заявил, что введенные Киевом санкции против российских банков значительно ухудшат финансовую ситуацию на Украине.

Бывший министр финансов РФ отметил, что российские банки играют значительную роль в финансовой системе Украины, а их уход приведет к уменьшению инвестиций.

В связи с этим Кудрин предупредил, что Украину ждет «эффект бумеранга», передает РИА Новости.

Алексей Кудрин: «Здесь, по сути, эффект бумеранга произойдет. Мне кажется, это не в интересах Украины. Это надолго сохранит имидж нестабильной территории с незащищенными правами, надолго уменьшит приток инвестиций на Украину. Это сверхдорогие шаги в ущерб интересам Украины».

Напомним, сегодня Пётр Порошенко ввел в действие решение СНБО Украины о санкциях против пяти банков с российским капиталом, в том числе дочерних предприятий «Сбербанка» и ВТБ. На один год им запретили вывод капиталов за пределы Украины и любые финансовые операции в пользу материнских банков.

Это решение Киева уже прокомментировали в Москве. Глава ВТБ Андрей Костин отметил, что санкции являются «политическим решением», которое бьет по интересам украинских граждан. А в «Сбербанке» ограничения назвали «дискриминационными, политически мотивированными и не вызванными какими-либо действиями, нарушающими законы Украины».

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